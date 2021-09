In memoriam Florian Pittiș – Artă pentru Artă. Corbu concertează la Zalău și Jibou

”Corbu”, trupă care abordează genul muzical disco easy hardcore folclorizat, va susține un spectacol muzical dedicat celor 78 de ani de la nașterea lui Florian Pittiș, luni 4 octombrie şi marţi 5 octombrie. Cele două evenimente se desfășoară sub genericul „In memoriam Florian Pittiș. Artă pentru Artă”. Evenimentul de luni, 4 octombrie, ziua de naștere a artistului Florian Pittiș, va fi găzduit în Pivnița culturală Wesselényi din Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, începând cu ora 18.30. Biletele pentru accesul la eveniment se găsesc la intrarea în Grădina „Vasile Fati” din Jibou. (eveniment facebook: https://www.facebook.com/events/585436512652968).

Spectacolul de marți, 5 octombrie, va avea loc pe scena Sălii Transilvania, începând cu ora 19.30, iar biletele se pot achiziţiona de la casa de bilete a Casei Municipale de Cultură Zalău, în intervalul orar 9-18. (eveniment facebook: https://www.facebook.com/events/2014617388705323/)

În spectacolul live vor urca pe scenă, împreună cu Sergiu Corbu Boldor la vioară electrică, voce, act scenic, sintetizator; Sebastian Arvai (tobe, backing vocals); Alexandru Sabou (chitară electrică, chitară clasică, backing vocals, sintetizator) și Răzvan Meseșan (saxofon, backing vocals, sintetizator).

„Proiectul Corbu a inițiat evenimentele dedicate lui Florian Pittiș în anul 2020, printr-un non-concert care s-a numit <<Teama de sinceritate>>. Conceptul non-concertului <<Teama de sinceritate. Stare de pură neclintire interioară dedicată lui Florian Pittiș>> este o stare în care sunetul devine tăcere, lumina devine întuneric, viața devine moarte și toate împreună devin un salt uriaș către cunoașterea pură. Trecerea de la o stare la alta se face prin respirație, sunet, cuvânt. Practic tot ceea ce am construit cu instrumentele este o respirație continuă”, a precizat Sergiu Corbu Boldor. Anul acesta Proiectul Corbu îi dedică personalității lui Florian Pittiș un spectacol muzical numit „Cei Care Tac” – născut din intersecția dintre literatura scriitorului Marian Coman și muzica lui Sergiu Corbu Boldor. Conceptul albumului „Cei Care Tac”, după care a fost realizat spectacolul muzical cu același nume, aparține lui Sergiu Corbu Boldor și Luizei Mitu, muzica fiind compusă de Sergiu Corbu Boldor. Albumul conţine şapte piese: “Dezleganie”, “Dincolo de stâncă”, “Tic tac”, “Bivolița”, “Se-ntâmplă rău”, “Colții unui Demon” şi “Uită-te-n sus”. Abumul “Cei Care Tac” este recomandat de academicianul Basarab Nicolescu și de scriitorul Marian Coman. “Frumusețea locurilor dintre Sǎlaj şi Maramureş a descǎtuşat imaginarul Luizei Mitu care, dupǎ publicarea a douǎ cǎrți, a conceput, în colaborare cu Sergiu Corbu Boldor, un fascinant album Cei care Tac, care ne propulseazǎ în spațiul dintre tǎcere şi sunet, dintre umbrǎ şi luminǎ, dintre viațǎ şi moarte”, a spus Basarab Nicolescu. Corbu este un proiect muzical care aduce în fața publicului românesc un personaj misterios şi complex datorită semnificaţiilor contradictorii pe care le are în gândirea orientală, occidentală şi europeană.. Dacă în credinţele orientale şi occidentale corbul este perceput ca un personaj pozitiv, un erou solar, cu rol profetic, care luptă pentru restabilirea ordinii sociale, în credinţa europeană corbul apare ca un erou negativ, pentru că are capacitatea de a descoperi cu uşurinţă tainele întunericului. Echilibrul între cele două credințe Corbu îl restabilește prin muzică. De precizat este faptul că cei care nu au posibilitatea de a ajunge la cele două evenimente pot vizualiza înregistrarea spectacolului pe https://www.youtube.com/watch?v=c0txUuqxyQc