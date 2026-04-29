Ghid blackjack online 2026: reguli, strategii și ponturi

Jocul de blackjack reușește să atragă oamenii și datorită faptului că avantajul Casei poate fi micșorat prin aplicarea unor strategii. În plus, este un joc distractiv și dinamic, care te ține atent în fiecare moment. Faptul că nu există timpi morți reprezintă un plus, iar senzația că tu ești cel care poate controla lucrurile alimentează distracția oferită de blackjack.

Regulile jocului de blackjack sunt ușor de înțeles și nu ai nevoie de prea mult timp pentru a te acomoda. În prezent, jocul de blackjack este disponibil la toți operatorii online, inclusiv la cazinourile care ofera bonus fara depunere, în cazul în care dorești să încerci diverse jocuri de casino fără să îți asumi riscuri financiare.

Cum se joacă blackjack?

Dacă te întrebi cum se joacă blackjack, partea cea mai frumoasă este că regulile sunt foarte simple:

La începutul fiecărei runde vei primi două cărți, în timp ce dealerul va primi una

În acest moment ai opțiunea să tragi carte (hit) sau să stai (stay). În unele situații poți împărți perechile, să dublezi sau să apelezi la surrender

Scopul este să ai o mână mai bună decât a dealerului, dar să nu depășești 21

Dacă mâna dealerului depășește 21, poți câștiga cu un punctaj mai mic

În cazul în care ai făcut un blackjack (As și orice carte cu valoarea 10: Valet, Dama, Popa sau Decar), plata va fi de 3 la 2. Altfel, câștigul îți va dubla miza.

Ce se întâmplă la egalitate la blackjack?

În anumite situații, există posibilitatea ca atât tu cât și dealerul să aveți aceeași valoare (19 spre exemplu). În acest caz, se constată că este egalitate și vei primi înapoi suma pariată.

Strategia de bază la blackjack

Un concept adesea folosit la blackjack este strategia de bază. Reprezintă un set de decizii optime, bazate pe probabilități matematice, pe care să le iei în fiecare moment al jocului. Cu timpul, vei memora aceste decizii, însă dacă ești la început poți ține deschis un tab în browser pentru a te inspira în funcție de cărțile disponibile.

Folosim „surrender” în situația în care dealerul are 9, 10 sau A, iar noi avem 16. Mai apelăm la surrender și când avem 15 împotriva unui 10 al dealerului.

Sfaturi pentru split:

Întotdeauna împărțim perechea de Ași.

Nu facem niciodată split la 10-uri sau la perechi puternice (decari).

Perechea de 9 se împarte împotriva oricărei cărți a dealerului de la 2 la 9, cu excepția lui 7.

88 se împarte întotdeauna.

77 se împarte împotriva dealerului de la 2 la 7.

Perechea de 6 se împarte dacă dealerul are între 2 și 6.

55 nu se împarte niciodată.

44 se împarte doar împotriva lui 5 și 6.

22 și 33 se împart împotriva cărților de la 2 la 7, în rest se trage carte.

Sfaturi pentru mâini soft:

A9 (soft 20) se stă întotdeauna.

A8 (soft 19) se dublează doar împotriva lui 6, altfel se stă.

A7 se dublează împotriva dealerului de la 2 la 6, se trage contra lui 8, în rest se stă.

A6 se dublează de la 3 la 6.

A5 și A4 se dublează de la 4 la 6.

A3 și A2 se dublează doar împotriva lui 5 și 6.

Sfaturi pentru mâini hard:

17 sau mai mult: mereu se stă.

13–16: se stă împotriva cărților de la 2 la 6.

12: se stă de la 4 la 6.

11: se dublează întotdeauna.

10: se dublează, exceptând situațiile în care dealerul are 10 sau 11.

9: se dublează împotriva cărților de la 3 la 6.

8: se trage întotdeauna carte, nu se dublează.

Chiar dacă avantajul casei la blackjack poate fi micșorat sub 1% prin aplicarea strategiei de bază, e esențial de reținut că nu există garanții ale câștigurilor, motiv pentru care jocul responsabil trebuie să fie o prioritate.