Echinocțiul de primăvară reprezintă nu doar începutul unui nou an astronomic, dar și al unui nou an astrologic, marcând debutul unui nou ciclu (Soarele va intra în Berbec, primul semn al horoscopului, o zodie a determinării și a acțiunii). Este totodată și un portal puternic înspre un anotimp al reînnoirii.

Echinocțiul de primăvară (vernal) reprezintă momentul în care ziua și noaptea sunt egale oriunde ne-am afla pe Pământ. Soarele, în mișcarea sa aparentă pe cer, se află chiar pe ecuatorul ceresc și îl traversează trecând din emisfera cerească sudică în cea nordică.“Când Soarele se află în acest punct, numit punct vernal, el descrie mișcarea diurnă în lungul ecuatorului ceresc, fenomen ce determină, la dată respectivă, egalitatea duratei zilelor cu cea a nopților, indiferent de latitudine. La latitudinile țării noastre, pentru care putem considera valoarea medie de 45°, această cifră reprezintă și valoarea medie a înălțimii Soarelui deasupra orizontului la momentul amiezii. Totodată, la data respectivă, Soarele răsare în punctul cardinal est și apune în punctul cardinal vest”. Astfel, atunci când în emisfera nordică are loc echinocțiul de primăvară, în cea sudică are loc echinocțiul de toamnă. Odată trecut momentul echinocțiului de primăvară, până la momentul solstițiului de vară, ziua va deveni din ce în ce mai lungă, iar noaptea din ce în ce mai scurtă, marcând începutul primăverii astronomice. Echinocțiul de primăvară are de obicei loc în jurul datei de 21 martie, anul acesta, producându-se sâmbătă, 20 martie, la ora 11:37.

Ce presupune însă din punct de vedere astrologic acest echinocțiu? Ei bine, echinocțiul de primăvară reprezintă nu doar începutul unui nou an astronomic, dar și al unui nou an astrologic, marcând debutul unui nou ciclu astrologic (Soarele va intra în semnul Berbec, prima zodie a horoscopului, o zodie a determinării și a acțiunii). Reprezintă totodată și un portal puternic înspre un anotimp al reînnoirii, al reenergizării, o poartă ciclică către renaștere (emoțională, spirituală, fizică etc) și schimbare. Un echinocțiu de primăvară este momentul ideal de a ne regăsi balanța și echilibrul interior, o cale de mijloc care să servească binelui individual și binelui celorlalți. Suntem chemați să ne reechilibrăm nu doar pe noi înșine, dar și întreaga planetă care în acest moment suferă. Prin acest echinocțiu de primăvară vom putea accesa mai ușor noi nivele de intuiție și conștiință și ne vom folosi mai bine de darurile cu care am fost înzestrați. Echinocțiul de primăvară este, poate, unul dintre momentele cu cel mai mare potențial de manifestare al anului, accelerând procesul de trezire și transformare a umanității. De asemenea, echinocțiul de primăvară este favorabil iubirii de sine, noilor începuturi, aduce armonie în relațiile de iubire și ne îndeamnă să acționăm cu încredere acolo unde este nevoie. În vremuri antice, străvechi, când oamenii erau mai mult conectați la ritmurile naturii și la cosmos, echinocțiul de primăvară era considerat un moment aproape magic, un punct în timp și spațiu când linia dintre lumea terestră și cea astrală devenea aproape invizibilă, iar spiritele noastre se deschideau pentru a primi îndrumarea divină, călăuzirea plină de înțelepciune a tuturor strămoșilor noștri sau semne din partea spiritelor naturii.

Foto: Magazin Sălăjean