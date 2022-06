Caravana „Cultură’n Șură”: sute de spectatori – prezenţi la teatru în mediul rural

Stagiunea care marchează zece ani de spectacole în mediul rural, oferite de „Cultură’n Șură”, s-a bucurat de un mare succes în județul Sălaj.

Comedia „Cerere în căsătorie” de A.P.Cehov, jucată de actorii Florentina Năstase, George Constantinescu și Valentin Terente în regia lui Victor Olăhuț, a adunat, recent, în cursul acestei luni, în fața scenelor din Domnin, Bănișor și Horoatu-Crasnei, peste 400 de spectatori. Dintre cei prezenți la spectacole, cei mai mulți au fost localnici. Pentru unii dintre ei, a fost o premieră să asiste la o piesă de teatru. „Cel mai bun exemplu sunt părinții mei, pensionari. Au peste 60 de ani și au fost pentru prima dată la o piesă de teatru. Au fost încântați. Este bine că au putut să participe, dar este și trist că până la vârsta lor nu au avut această posibilitate. A fost inedit să asist la mine, la țară, la o piesă de teatru cu actori profesioniști din toate punctele de vedere. Le recomand tuturor localnicilor din satele în care vor juca cei de la <<Cultură’n Șură>> să le dea actorilor o mână de ajutor. Să promoveze cum pot spectacolul, să îi ajute la amenajarea scenei, să mai mute o bancă, fiecare cum poate, pentru că un astfel de eveniment, la un asemenea nivel, nu se întâmplă în fiecare zi”, a spus Paul Chiuz din Horoatu-Crasnei.

Şura unui profesor din Domnin, transformată în scenă

Profesorul Sergiu Ghiurco din satul Domnin a găzduit pentru a treia oară un spectacol susținut de „Cultură’n Șură” și își dorește să mai fie gazdă ori de câte ori trupa va dori să joace în Domnin. La spectacolul susținut în șura lui au participat consătenii, dar și locuitori din satele învecinate, chiar şi orăşeni. Ca multe alte sate din țară, Domnin are o populație îmbătrânită. Unii dintre localnici nici nu au ieșit vreodată din sat. Un spectacol de teatru acolo a fost o experiență atât de interesantă încât cei din sat consideră că a intrat în tradiție prezența actorilor, mai ales că în comună nu se prea întâmplă evenimente culturale. „Nu m-am gândit niciodată că voi găzdui o piesă de teatru la mine în șură. Am văzut în presă și mi-a plăcut ideea. În anul 2019, în iunie, am fost la un spectacol în Nadiș și în același an, în august, i-am găzduit și eu. 364 sau 365 de zile pe an șura mea își îndeplinește menirea de șură, dar într-o zi din an se transformă în scenă de teatru”, a firmat profesorul Sergiu Ghiurco din Domnin.

Ateliere de teatru pentru copii

Fiecare reprezentație a fost precedată de un atelier de teatru dedicat celor mici. În total, 75 de copii și tineri au participat la cele trei ateliere susținute de actorii Florentina Năstase și Mircea Gligor. La unele dintre ateliere au participat și copii instituționalizați şi din medii defavorizate care s-au bucurat să descopere, prin intermediul jocurilor, exerciții de actorie precum dicția, improvizația și mișcarea scenică și au aflat ce conduită să adopte când asistă la un spectacol.

„Cerere în căsătorie” – un spectacol de succes

„Cerere în căsătorie” este unul dintre cele mai de succes spectacole „Cultură’n Șură”. A fost realizat în parteneriat cu Teatrul de Artă București și a obținut de-a lungul timpului numeroase premii. Din anul 2020 figurează și Arhiva Națională de Televiziune a TVR. Județul Sălaj a deschis seria de spectacole gratuite susținute de „Cultură’n Șură”, în mediul rural, din acest an aniversar. Ionu’ Văsălichii Domniții din Râturi, de la numărul 13, din satul Domnin, Ionica Sfârtii, de la casa nr. 50 din Bănișor și Andreea și Vasile de la numărul 123, de lângă brutăria din Horoatu-Crasnei au fost primele gazde primitoare care și-au pus șurile la dispoziția actorilor. În această vară, caravana teatrală își va continua periplul în sate din județele Argeș, Hunedoara și Sibiu. Seria de spectacole face parte din proiectul „Rural/Teatral” co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj având mai mulţi parteneri.