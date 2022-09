Ansamblul „Porolissum”, pe scena Festivalului Internațional de Folclor „Ecouri Meseșene”

Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” va evolua duminică, 4 septembrie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Ecouri Meseșene” ediția a 46-a. Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” al Casei Municipale de Cultură Zalău este continuator al unei tradiții artistice pe meleagurile Sălajului, tradiție care a început în anul 1957 sub denumirea de „Rapsodia Sălajului” și mai apoi -„Plaiuri Sălăjene”. Ansamblul își leagă numele de vestita așezare daco-romană de la „Porolissum” (Moigrad) un simbol pentru civilizația și cultura românească. Înființat în anul 1994, ansamblul are o prezență activă în viața spirituală a țării și valorifică folclorul local, dansurile și cântecele de pe Valea Agrijului, Barcăului, Almașului, Someșului și de Sub Codru.

Astfel, în cadrul spectacolului de duminică, publicul prezent la Festivalul Internațional de Folclor „Ecouri Meseșene” va putea urmări: suite orchestrale, dansuri de pe Valea Agrijului, din Făgăraș și de pe Valea Someșului, dar și soliștii vocali Alice Ghile, Claudiu Costinaș, Aurora Moga Popovici și Rodica Pop Seling. În cadrul Casei Municipale de Cultură își desfășoară activitatea și Ansamblul Folcloric “Columna” și Formația de dansuri „Rapsodia Sălajului” – veterani care vor prezenta un dans de pe Valea Agrijului și un dans de pe Valea Barcăului. Invitați speciali sunt Roxana Reche și Alexandru Pal și Mariana Anghel, coregrafi – Anghel Dușcaș și Gabriela Hossu, conducerea muzicală – profesor Ionuț Dârjan și manager profesor Rodica Pop Seling.