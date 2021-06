Amicii Muzeului, la Zilele Europene ale Arheologiei

Asociația de reconstituiri istorice “Amicii Muzeului” din Zalău a participat, la finalul săptămânii trecute, la Zilele Europene ale Arheologiei. Evenimentul, care a inclus ateliere de reconstituiri istorice, respectiv activități pe această temă, s-a desfășurat la Sibiu în organizarea Muzeului Astra. Astfel, cele trei grupuri de reenactment, formate din voluntari din cadrul Asociației “Amicii Muzeului” din Zalău au prezentat publicului participant scene din epoca romană. Este vorba despre “Legio VII Gemina Felix pia Fidelis” – grupul de reconstituire istorică antic roman, care reprezintă reconstituirea unei cohorte, unitate militară, romană care a staţionat la Porolissum, în castrul de piatră de pe dealul Pomăt. Acest grup a reconstituit aspecte ale civilizaţiei romane legate de: armată, economie, gastronomie și religie etc. Cohorta reconstituie diverse manevre de front şi paradă executate de armata romană, dar şi manevre ofensive şi defensive executate în timpul luptelor: defilare, întoarceri în flanc, testudo, orbi, cuneus, atacuri și retrageri. De asemenea, grupul “Lupii Daciei” a prezentat la Sibiu, în fața unui public numeros, aspecte ale civilizaţiei dacice legate de: armată, economie, gastronomie și religie, iar “Magna Sarmatia” – grupul care reprezintă reconstituirea unor războinici sarmați aliați cu neamuri germanice din zona de nord-vest a Daciei, a reconstituit pentru publicul prezent la Sibiu, aspecte ale civilizaţiei antice barbare legate de: armată, economie, gastronomie și religie. Zilele Europene ale Arheologiei este un program apărut în Franța în anul 2010 sub forma Zilelor Naționale ale Arheologiei care s-a extins treptat la nivel european. 2021 este al doilea an în care și România s-a alăturat acestei sărbători a arheologiei. “Arheologia este un domeniu fascinant, dar care este aproape în totalitate necunoscut publicului larg. Doar pe baza descoperirilor arheologice pot lua naștere creații sau proiecții imagistice realiste despre trecut. Prin intermediul reconstituirilor istorice antice ne dorim să aducem în atenția publicului importanța acestei ramuri științifice a cunoașterii patrimoniului cultural. Evenimentul este susținut de către Secția de Arheologie, etnoarheologie și arheologie experimentală din cadrul Muzeului Astra”, a declarat dr. George Tomegea, Șeful Secție Arheologie, etnoarheologie și arheologie experimentală.

