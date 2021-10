Turbuța, scoasă din izolare!

Ceea ce părea doar un vis pentru locuitorii din Turbuța, iată că este pe cale să devină realitate. Lucrările de construcție a podului de acces în sat, peste Someș, sunt în plină desfășurare. Primarul comunei Surduc, Alin Băbănaș, ne-a declarat că se încearcă finalizarea parțială a lucrărilor până la sfârșitul acestui an, iar podul să poate fi utilizat în cel mai scurt timp. Lucrările depind însă de râul Someș, de nivelul apei, lucrarea fiind una complexă, de anvergură.

Potrivit primarului, podul va avea o singură bandă de circulație, dar fără limită de tonaj. Lucrările sunt avansate. Mulți dintre localnici spun că este un vis, că nu mai credeau că localitatea va fi scoasă vreodată din izolare.

„Noi n-am avut niciodată pod. Uite, pe puntea asta instabilă ne-au dus tinerii la școală, bolnavii la spital. O fost de multe ori că am avut bolnavi în sat, iar ambulanța n-o putut intra. N-o mărs nici podul plutitor, că a fost înghețat Someșul. O să avem pod, nu credeam că o să mai prind ziua în care să trec Someșul pe pod. Uite-l, e acolo, în construcție”, ne-a spus un localnic pe care l-am surprins trecând pe puntea metalică suspendată.