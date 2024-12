Societatea Transurbis reînnoiește titlurile de călătorie pentru pensionari

Transurbis, societatea locală de transport în comun din Zalău, a anunțat că a început procedura de reînnoire a titlurilor de călătorie numite generic

„card pensionar” pentru anul 2025. Titlul are valabilitate un an, iar beneficiarul are obligația de a valida cardul la fiecare urcare în autobuz. Documentele necesare pentru reînnoirea titlului de călătorie sunt: copie și original cupon de pensie/ copie și original decizie de pensionare; copie și original carte de identitate; cerere și declarație pe propria răspundere pentru eliberarea gratuită a cardului de călătorie pe mijloacele de transport ale societății comerciale Transurbis, dar și cardul de călătorie. Punctele de eliberare a cardurilor sunt: cartier Brădet, str. Gheorghe Doja – de luni până duminică, în intervalul orar 6 – 23; clădirea Transilvania – de luni până vineri, în intervalul orar 6 – 22 și sâmbăta în intervalul orar 7 – 15;

Uz Casnic (strada Armoniei) – de luni până vineri, în intervalul orar 6 – 22 și sâmbăta între orele 7 și 15. Beneficiază de această facilitate pensionarii cu domiciliul sau reședința în municipiul Zalău, indiferent de vârsta sau motivele de pensionare.

