Sistem antigrindină în Sălaj

Guvernul a alocat aproape 30 de milioane de lei sub formă de credite bugetare și peste 86 de milioane de lei sub forma unor credite de angajament pentru extinderea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor. În plus, Ministerul Agriculturii ia în calcul înființarea unor unități pentru stimularea creșterii precipitațiilor, una în Muntenia, iar cealaltă în Moldova, dar și punerea la punct a unor grupuri de combatere a căderilor de grindină în zonele Cluj și Sălaj – Bistrița. Vestea bună este că se are în vedere realizarea de noi puncte de lansare a rachetelor antigrindină și vor fi dezvoltate noi tehnologii de intervenții active în atmosferă, pentru combaterea căderilor de grindină, dar și pentru creșterea cantității de precipitații.

