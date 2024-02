Secretarul județului Sălaj, Cosmin Vlaicu, validat director la Institutul de Drept Public al României

În Monitorul Oficial a fost publicată decizia în baza căreia, secretarul județului Sălaj, Cosmin Vlaicu, a fost validat ca director al Departamentului de administrație publică locală și organizarea administrative a teritoriului din cadrul Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României. Institutul este un for științific național, cu personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar. Este continuatorul tradiției științifice a Institutului de Științe Administrative înființat în anul 1925. Instituția reunește personalități reprezentative din domeniul dreptului și al științelor administrative, de înaltă competență profesională, cu titlul științific de doctor și doctoranzi, cu experiență în activitatea de cercetare științifică ori în învățământul juridic superior sau care ocupă funcții în administrația publică sau în autoritatea judecătorească.

Institutul are ca scop fundamentarea științifică a soluțiilor de perfecționare a organizării și funcționării autorităților publice centrale și locale, prezentând rapoarte științifice anuale Parlamentului și, după caz, Guvernului și Consiliului Superior al Magistraturii. Organizația mai realizează studii, proiecte și publicații în domeniul dreptului public și al științelor administrative și dezvoltă relații de colaborare cu autorități, instituții și organizații neguvernamentale de profil din țară sau din străinătate.

