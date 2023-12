Se caută mineri pentru construcția tunelului Meseș?

Compania UMB are anunțuri de angajare pentru mineri, specialiști necesari inclusiv în construcția tunelului rutier pe tronsonul Lugoj – Deva și, cine știe, poate și pentru tunelul Meseș. Să nu uităm că în vara acestui an au fost depuse mai multe oferte pentru proiectarea și construirea lotului cu tunelul Meseș de pe Autostrada Transilvania. Constructorul autohton UMB a depus ofertă pentru cei 41 de kilometri dintre Poarta Sălajului, Zalău și Nușfalău, oferte fiind depuse și de constructori din Italia și Turcia. Tunelul Meseș are o lungime de aproape 3 kilometri și este proiectat cu două galerii.

