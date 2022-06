Producători care lucrează pentru Hyundai și Volkswagen, interesați de Șimleu Silvaniei

Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr, s-a întâlnit cu oficiali ai producătorilor care lucrează pentru mărcile de automobile Hyundai și Volkswagen, discuțiile vizând posibile colaborări în plan economic și chiar eventuale investiții în orașul sălăjean.

„Suntem în permanent dialog pentru a atrage noi investitori în orașul nostru. Am avut o bună discuție cu unul dintre producătorii importanți pentru automobile Hyundai si Volkswagen și sunt semnale foarte favorabile pentru Șimleu Silvaniei în privința unei viitoare colaborări. Este o companie internațională cu domeniul în industria automotive ce ține de tapițerii/huse pentru automobile. Comunitatea noastră are persoane calificate, iar noi avem întreaga deschidere să fim parteneri în proiectul pe care compania respectivă dorește să-l realizeze în orașul nostru. Cei care doresc să se întâlnească cu reprezentanții firmei o pot face în data de 23 iunie 2022, ora 15, în incinta fabricii ARA pentru a afla detalii suplimentare”, este o parte din mesajul primarului. Acesta a adăugat că atât reprezentantul conducerii centrale a firmei portugheze cât și reprezentanții lor vor fi prezenți joi la ora anunțată. Compania caută atât personal pentru producție, cât și personal TESA (tehnico-economic,socio-administrativ – ce ține de birou secretar, jurist, economist etc).