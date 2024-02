Primăria Zalău alocă bani pentru susținerea serviciilor sociale

În data de 29 februarie s-a aprobat, prin ședința Consiliului local, aprobarea finanțării serviciilor sociale în acest an, fiind stabilit nivelul mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă sprijin financiar din bugetul local al Primăriei Zalău. Introducerea finanțării pe ordinea de zi a fost realizată în contextul unor adrese înaintate în cursului acestei luni conducerii primăriei, prin care Asociația Prader Willi și Fundația Creștină Diakonia Filiala Zalău și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că fără o alocare corespunzătoare de fonduri din partea administrației locale aceste instituții nu își mai pot continua activitatea sau sunt nevoiți să-și restrângă drastic echipa de personal, ceea ce va face imposibilă funcționarea la parametri corespunzători. În aceste condiții, Primăria Zalău a decis să subvenționeze fundațiile, asociațiile și cultele din municipiu. Asociației Prader Willi, pentru centrul de zi Noro care se ocupă de recuperarea copiilor afectați de boli rare și din spectrul autist, i-a fost alocat un buget în valoare de 717,84 mii lei. Costul alocat lunar per beneficiar este de 1880 lei pentru fiecare din cele 54 de persoane, banii acoperind doar șapte luni din acest an. Pentru centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, bugetul alocat este în valoare de 278,51 mii lei, acoperind doar nouă luni ale acestui an. În acest caz a fost aprobată suma de 1980 de lei lunar pentru beneficiar, aici fiind 15 persoane aflate în îngrijire.

Protopopiatul Ortodox Român Zalău a primit un buget de 81,12 mii lei, bani destinați Centrului de zi pentru copiii aflați în risc de separare de părinți „Sfântul Arhidiacon Ștefan”. Suma alocată lunar pentru un copil este de 500 de lei, în acest moment în centru aflându-se 23 de copii. Banii alocați de administrația locală ajung doar pentru șapte luni de activitate.

Fundației Creștine Diakonia din Zalău i-au fost alocați 44 mii lei, la un cost de 500 lei lunar pentru fiecare din cei opt beneficiari. În acest caz, banii alocați acoperă cheltuielile necesare pentru 11 luni de activitate.

Pentru lunile în care banii alocați nu sunt suficienți, administrația locală s-a angajat, prin proiectul de hotărâre aprobat de consilierii locali în data de 29 februarie, „ca la următoarele rectificări să propunem asigurarea sumelor necesare funcționării acestor servicii până la sfârșitului anului”. Este important de precizat că acești bani aprobați și care se vor aloca din bugetul local au la bază costul/beneficiar la valoarea aprobată de municipalitate anul trecut. Știm, vedem și simțim cu toții că în acest an nivelul de trai este afectat de valul de scumpiri, prin urmare ne punem întrebarea dacă copiii și persoanele adulte din aceste centre vor putea fi întreținute și tratate cu aceiași bani la fel ca în anul 2023. Răspunsul îl știm cu toții, de undeva se va tăia „câte ceva” pentru a putea asigura în continuare activitățile cotidiene.