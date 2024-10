Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, la patru ani de mandat

Împlinirea a patru ani de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Sălaj (CJS) de către Dinu Iancu Sălăjanu a fost marcată printr-o conferință de presă, eveniment în care șeful administrației sălăjene a punctat cele mai importante aspecte din mandatul său, toate fiind concentrate pe dezvoltarea județului. Sănătatea, sportul, educația, asistența socială, cultura și infrastructura rutieră sunt principalele domenii în care Consiliul Județean Sălaj a investit și continuă să investească prin programe derulate cu fonduri europene sau guvernamentale. Principalul aspect evidențiat a fost creșterea investițiilor în dezvoltarea județului. „În perioada 2014-2019, investițiile Consiliului Județean Sălaj au fost de 95 milioane de lei, pentru ca în perioada 2020-2024 să depășim un miliard de lei investiți în proiecte de infrastructură rutieră, sănătate, învățământ, cultură, protecție socială. Acest lucru înseamnă o creștere de 10 ori a sumelor care au în mers în dezvoltare și în creșterea nivelului de trai al sălăjenilor. Din aceste investiții, o mare parte o reprezintă banii de la Uniunea Europeană. Valoarea fondurilor europene atrase a crescut de aproape cinci ori, ajungând în acest mandat la peste 140 milioane de euro, față de 29 milioane de euro, în perioada 2014-2019. În paralel am reușit să diminuăm semnificativ sumele alocate cheltuielilor de funcționare și să concentrăm resursele financiare pentru proiectele de viitor. 2021 a fost primul an în care, prin buget, am alocat mai mulți bani pentru dezvoltare decât pentru funcționare. În 2019, 80 la sută din buget mergea pe funcționare și doar 20 la sută pe dezvoltare. Anul 2023 l-am încheiat cu 36 la sută cheltuiți pe funcționare și 64 la sută alocați investițiilor”, a declarat Dinu Iancu Sălăjanu.

Investiții în drumuri și sănătate

Un alt punct prezentat a făcut referire la infrastructura rutieră a județului. Au fost realizate lucrări de reabilitare și modernizare pe 13 drumuri județene, totalizând 162 de kilometri, investițiile depășind 470 de milioane de lei. Lucrările au vizat nu doar drumuri, ci și poduri și podețe. Tot la acest capitol, CJS a mai pus în practică opt proiecte, totalizând peste 70 de kilometri de drumuri și investiții în valoare de 250 de milioane de lei. În concluzie, a adăugat Dinu Iancu Sălăjanu, 40 la sută din rețeaua de drumuri județene a fost reabilitată sau este în curs de modernizare. „Prin investițiile derulate la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, asigurăm pacienților servicii medicale de cea mai înaltă calitate, într-o o structură complexă de specialităţi medico-chirurgicale, la standarde europene. 59 de milioane de lei au fost investiți în acești patru ani în domeniul sănătății. Principalele proiecte derulate sunt extinderea Ambulatoriului de Specialitate și dotarea cu angiograf, dotarea cu aparatură medicală modernă, inclusiv cu mamograf 3D, a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență din Zalău, extinderea UPU-SMURD Zalău, dotarea cu aparatură medicală a Secției de Neonatologie pentru îmbunătățirea programului de screening, realizarea unei parcări cu 155 de locuri la Spitalul Județean și extindere Ambulatoriu și redeschiderea Spitalului din Cehu Silvaniei”, a mai spus șeful administrației județene.

Microbuze pentru elevi

Consiliul Județean Sălaj a câștigat finanțări europene în valoare de aproape 70 de milioane lei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Microbuze școlare electrice pentru 51 de școli din județ (contract semnat cu furnizorul). A mai fost vizată și dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 12 unități de învățământ din județ: 119 săli de clasă și 10 laboratoare de informatică „HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj”, renovarea a trei biblioteci comunale (lucrările au demarat deja) și dotarea cu echipamente IT a 30 de biblioteci din județ. Un alt aspect important cuprins în programele CJS se referă la cumpărarea de microbuze școlare la centrele pentru Educație Incluzivă Zalău și Șimleu Silvaniei, pentru cei 300 de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale. Valoarea investiției este de 800.000 de lei, mașinile fiind cumpărate anul trecut.



Mai mult pentru protecția socială

Aproximativ 500 de persoane defavorizate din Sălaj – vârstnici dependenți, copii și adulți cu dizabilități, copii cu risc de abandon școlar, aflați în situația de risc de separare sau părăsiți de părinți – beneficiază de servicii sociale la domiciliu, în centre de zi și în cantine sociale, în cadrul unui program al Consiliului Județean Sălaj. Au fost cofinanțate 55 de locuri de muncă pentru lucrători sociali și sprijinite 21 de fundații și unități de cult ce oferă asistență social, peste cinci milioane de lei fiind alocați în decursul a patru ani. Au mai fost înființate zece case de tip familial destinate copiilor instituționalizați în Șimleu Silvaniei, Mirșid, Inău, Var, Cehu Silvaniei și Someș Odorhei, ce oferă cămin pentru 120 de copii.

Bani pentru sport și cultură

În aceeași conferință de presă, Dinu Iancu Sălăjanu a mai spus că instituția a alocat 21 milioane de lei în vederea susținerii sportului de masă și de performanță către cluburile de handbal, volei, karate și fotbal din județ – seniori și junior, iar peste două milioane de lei pentru 400 de proiecte sportive, recreative și de tineret implementate de ONG-uri și culte religioase (tabere pentru copii, competiții sportive, ateliere de meșteșuguri, programe de formare etc.) La capitolul cultură, instituția a derulat programul privind protecția monumentelor istorice ale Sălajului, program care a beneficiat, în acești ani, de un buget total de 2,2 milioane de lei, prin care s-a contribuit la demersurile de restaurare și consolidare a 26 edificii reprezentative pentru tradiția culturală și spirituală a Țării Silvaniei. Peste 200.000 de lei au fost direcționați către proiectele culturale implementate de asociațiile „Pro Teatru” și „Inimioare Fericite”. În finalul conferinței, președintele administrației sălăjene a declarant că își dorește o colaborare mai bună cu primăriile din județ, în special cu cele de orașe.