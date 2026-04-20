Poeți din întreaga lume la Consiliul Județean

Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu i-a primit luni, la sediul Consiliului Județean Sălaj, pe poeții participanți la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei”. Delegația, însoțită de managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Daniel Săuca, a reunit scriitori și artiști din România, Ungaria, Franța, India, Polonia, Monaco, Serbia, Kenya, Columbia, Azerbaidjan și Austria.
În mesajul său, președintele a subliniat că, deși Sălajul este un județ mic ca suprafață, rămâne un spațiu al diversității etnice, unde personalități marcante au demonstrat, de-a lungul istoriei, că putem fi uniți prin cultură și respect pentru valorile universale.
La finalul întâlnirii, Dinu Iancu-Sălăjanu le-a urat poeților mult succes și o săptămână plină de inspirație, exprimându-și dorința ca, după această vizită, Țara Silvaniei să le rămână tuturor nu doar pe hartă, ci mai ales în inimă.
M. S.
Felicitări Consiliului Județean Sălaj și Centrului de Cultură și Artă aj Județului Sălaj pentru consecvență, rigurozitate și…”încăpățânarea” de a nu renunța la cultură.