Poeți din întreaga lume la Consiliul Județean

Președintele Dinu Iancu-Sălăjanu i-a primit luni, la sediul Consiliului Județean Sălaj, pe poeții participanți la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei”. Delegația, însoțită de managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Daniel Săuca, a reunit scriitori și artiști din România, Ungaria, Franța, India, Polonia, Monaco, Serbia, Kenya, Columbia, Azerbaidjan și Austria.

În mesajul său, președintele a subliniat că, deși Sălajul este un județ mic ca suprafață, rămâne un spațiu al diversității etnice, unde personalități marcante au demonstrat, de-a lungul istoriei, că putem fi uniți prin cultură și respect pentru valorile universale.

La finalul întâlnirii, Dinu Iancu-Sălăjanu le-a urat poeților mult succes și o săptămână plină de inspirație, exprimându-și dorința ca, după această vizită, Țara Silvaniei să le rămână tuturor nu doar pe hartă, ci mai ales în inimă. M. S.