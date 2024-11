O firmă turcească va construi Tunelul Meseș

Ultimul sector necontractat din Autostrada Transilvania A3 are de vineri constructor desemnat. Proiectarea și execuția secțiunilor Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău a fost atribuită asocierii de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS – Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS, cu suma de 6,62 de miliarde de lei (fără TVA). Potrivit contractului construcția celor două secțiuni, cu o lungime totală de 41 de kilometri, trebuie finalizată în 78 de luni (18 luni de proiectare și 60 de luni de execuție). Pe traseul acestui sector din Autostrada Transilvania (A3) va fi construit Tunelul Meseș (în lungime de 2,89 km), cel mai lung tunel de autostradă din România. Acest tunel este format din două galerii unidirecționale, care împreună totalizează 5,78 km. Mai este prevăzută construcția a 65 de viaducte, poduri, pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km). Procedura pentru semnarea contractului, finanțat prin Programul Transport, va putea începe în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

