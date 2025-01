Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, în vizită de lucru la Zalău

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a efectuat astăzi o vizită de lucru în județul Sălaj. După o întâlnire cu autoritățile județene și locale, dar și cu primarii de orașe și comune, ministrul a vizitat două obiective investiționale importante în municipiul Zalău: bazinul de înot și o creșă modernă, ambele investiții fiind la final.

La sfârșitul vizitei, ministrul a declarat că unul dintre cele mai importante obiective pe care le are este ca ministerul pe care îl coordonează să își plătească datoriile față de primării și constructori, adică plata facturilor la zi. Referindu-se la Zalău, ministrul a dat asigurări că cele două obiective, bazinul și creșa, vor fi date în folosință în acest an. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a participat, astăzi, alături de ministru la întâlnirea de lucru cu primarii. Principalele subiecte abordate au vizat proiectele de investiții derulate de administrațiile locale prin minister, adoptarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, precum și programele de consolidare a clădirilor cu risc seismic. „Consiliul Județean Sălaj este prima instituție de acest tip din țară care a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în mandatul precedent al domnului Cseke, un contract de finanțare prin Programul Național «Anghel Saligny», investiția fiind finalizată, de altfel, într-un timp foarte scurt. Astăzi, bilanțul acestui program în județul nostru arată astfel: trei poduri reabilitate, un drum județean modernizat și un altul cu un stadiu de execuție al lucrărilor de peste 85 la sută. Sunt reușite cu care ne mândrim și care reflectă abordarea transparentă și buna colaborare pe care am avut-o și o avem în continuare cu Ministerul Dezvoltării. O infrastructură modernă este esențială pentru dezvoltarea durabilă a comunităților noastre, iar fiecare proiect derulat contribuie direct la crearea unui viitor prosper în județul Sălaj”, a transmis Dinu Iancu-Sălăjanu.