Lucrări de reabilitare şi modernizare pe două tronsoane de drumuri judeţene

Președintele Consiliului Județean (CJ) Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și reprezentantul companiei Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A. au semnat, vineri, 17 septembrie, contractele privind reabilitarea și modernizarea a două tronsoane de drumuri județene. Este vorba despre DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (intersecție cu DN 1F), km 19+00 – 39+551 și DJ 109F: Fodora – DN 1C, km 0+00 – 0+837,60. DJ 108A își are originea în județul Cluj, în DN 1/E 60 și traversează județul Sălaj până la limita cu Maramureșul. Aproximativ 75 la sută din acest drum a fost deja reabilitat sau este în curs de modernizare cu fonduri nerambursabile, în cadrul POR 2007-2013, respectiv POR 2014-2020. Între anii 2012 și 2014, pe sectorul de drum ce leagă Bogdana de Românași au fost executate unele lucrări de reparații, însă, pe fondul degradărilor apărute în ultima perioadă în structura drumului, a podurilor, a sistemelor de scurgerea apelor și a semnalizării rutiere, o intervenție complexă pe întregul tronson, printr-o abordare unitară cu sectoarele deja modernizate, era absolut necesară. Contractul are o valoare totală de 69,4 milioane de lei, finanțarea pentru partea de proiectare fiind asigurată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, urmând ca pentru partea de execuție, administrația județeană să promoveze proiectul spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027. Durata prestării serviciilor de proiectare și obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor este de cinci luni, iar durata de execuție a lucrărilor este de 20 luni. Investiția prevede reabilitarea a 20,5 km de drum, construirea a 4,85 km de piste de biciclete și a 3,82 km de trotuare, amenajarea a 20 de stații de transport public și a cinci refugii, reabilitarea a cinci poduri, respectiv refacerea sau înlocuirea a 142 de podețe. Cu o valoare de 1,9 milioane de lei, contractul pentru tronsonul de 837,6 m din DJ 109 urmărește modernizarea structurii rutiere, creșterea siguranței traficului, colectarea și evacuarea dirijată a apelor pluviale, respectiv amenajarea intersecțiilor cu DN 1C și DJ 108E. Sectorul de drum are o structură rutieră din balast, care s-a degradat vizibil din cauza traficului greu și a lipsei dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor pluviale. De asemenea, acostamentele din pământ nu sunt consolidate și nu au panta transversală corespunzătoare. Durata contractului este de 16 luni de la data semnării acestuia, finanțarea fiind asigurată de la bugetul județului.

„Contractele semnate azi vin în completarea celorlalte investiții pe care le derulăm pentru a oferi cetățenilor o infrastructură dezvoltată în mod adecvat, modernă și durabilă, întreținută corespunzător, care să faciliteze o circulație sigură și eficientă și care să contribuie la dezvoltarea economică a Sălajului. Pentru DJ 109F, antreprenorul are la dispoziție 16 luni, însă am încredere că se va mobiliza astfel încât să finalizeze investiția într-un timp mai scurt. În ceea ce privește intervențiile pe sectorul din DJ 108A, acestea sunt cu atât mai importante dacă luăm în calcul posibilitatea construirii unui nod rutier la Românași, care va descărca traficul de pe Autostrada Transilvania spre Jibou/Baia Mare, respectiv Ciucea/Oradea”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.