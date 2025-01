Loturi ale A3 din Sălaj, gata până la finalul anului

Două secțiuni ale Autostrăzii Transilvania, cele care traversează județul Sălaj, urmează să fie finalizate în acest an. Finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, loturile Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului vor fi finalizate de o firmă românească.

Potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, cele două secțiuni din A3, finanțate prin PNRR, vor fi terminate în acest an, după cum a precizat în cadrul unui interviu. Lotul ce conectează județele Cluj și Sălaj, respectiv localitățile Nădășelu-Zimbor, are lungimea de 24.59 km. Mai mult, lotul dintre Zimbor și Poarta Sălajului are lungimea de 12.14 km. Stadiul lucrărilor asupra celor două porțiuni este unul avansat, în special în cazul celui dintre Nădășelu-Zimbor. Potrivit datelor oficiale, publicate de CNAIR, stadiul actual fizic este de 81.6% pentru cel dintre Cluj-Sălaj, respectiv 65.3% pentru cel dintre Zimbor-Poarta Sălajului.

Constructorul în cazul ambelor loturi este firma românească Spedition UMB. Mai mult, finalizarea Autostrăzii Transilvania, ce interconectează Brașov-Mureș-Cluj-Sălaj-Bihor, este planificată pentru 2027-2028.