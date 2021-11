La un an de mandat, infrastructura rutieră și sănătatea – priorități la Consiliul Județean

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată miercuri, 3 noiembrie, bilanţul primului an de mandat. După cum a explicat acesta, activitatea sa în fruntea CJ Sălaj a avut în atenție prioritățile pe care le-a anunțat în campania electorală și care vizează în principal dezvoltarea economică a judeţului, sănătatea și infrastructura rutieră, dar și recâștigarea la nivel de comunitate a încrederii în forțele proprii și în viitorul județului. Un prim punct detaliat de preşedintele CJ Sălaj a fost infrastructura rutieră a judeţului. În present, la capitolul drumuri județene, CJ Sălaj are în implementare proiecte de reabilitare și modernizare pe aproape 260 de km, în valoare de circa 678 de milioane de lei, însemnând o creștere cu aproximativ 25 la sută față de momentul preluării mandatului. Suma include atât fonduri europene nerambursabile sau alocări guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cât și fonduri de la bugetul propriu al CJ Sălaj. “Obiectivul nostru este să asigurăm un transport civilizat, o infrastructură care să sprijine economia locală și legături mai bune nu numai între mediul urban și cel rural, ci și între Sălaj și județele învecinate”, a precizat preşedintele CJ Sălaj. De asemenea, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, şase drumuri județene, însumând 141,5 de km, se află în plin proces de reabilitare și modernizare din bani europeni (atrași prin acest program). Valoarea totală a acestor proiecte depășește 300 milioane de lei: reabilitare drum județean 191C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca; reabilitare şi modernizare DJ 108A: limită județ Cluj – Bogdana; reabilitare şi modernizare DJ 108D: Crişeni (DN 1H) – Cehu-Silvaniei (DJ 196); reabilitare și modernizare DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sâg – Tusa – limită județ Cluj; punere în siguranță sectoare de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D şi reabilitare și modernizare DJ 109E: limită județ Cluj – Fodora – Rus – Buzaș – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani). „Lista” prezentată de preşedintele CJ Sălaj a continuat cu: lucrări de reabilitare şi amenajare din bugetul propriu, lucrări şi investiţii prin programul PNDL, reparaţii şi plombări, lucrări de întreținere cu îmbrăcăminți asfaltice mai multe drumuri județene, proiecte prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, dar şi investiţii în domeniul sănătătăţii. În acesta din urmă, se află în pregătire o achiziție pentru elaborarea unui Master Plan pentru prioritizarea investițiilor la Spitalul Judeţean Urgenţă Zalău, pentru armonizarea investițiilor existente cu cele propuse spre realizare şi anume: construirea unui centru oncologic, bloc operator, heliport și propuneri de sistematizare a spațiului existent). “A trecut un an de când sălăjenii mi-au dat votul de încredere și mi-au oferit oportunitatea de a contribui la reclădirea acestui județ. Am preluat funcția de președinte al CJ Sălaj în plină pandemie, într-un moment extrem de dificil, când Sălajul avea cea mai mare rată de infectare din țară, iar Zalăul era primul municipiu reședință de județ plasat în carantină. Cu ajutorul personalului medical, al presei, al mediului privat și al întregii comunități care s-a mobilizat pentru a sprijini sistemul sanitar în lupta cu Covid-19, am reușit să gestionăm foarte bine această criză. Pot spune, fără să exagerez, că provocările cu care ne-am confruntat în tot acest timp au fost unele fără precedent, de la cele care au vizat sistemul de sănătate, la cele legate de creșterea vertiginoasă a preţurilor la materialele de construcţii, care au generat probleme serioase în implementarea unor proiecte. Alături de întreaga echipă din CJ Sălaj, am depus toate eforturile pentru ca lucrurile să meargă în direcția corectă, pentru a găsi soluții rapide și eficiente la noile realități sanitare și a pune în mișcare proiectele pe care ni le-am asumat. În ciuda obstacolelor de care ne-am lovit, am abordat totul cu maximă seriozitate, am făcut administrație în mod profesionist și am crezut în tot ceea ce ne-am propus să facem pentru sălăjeni. Doar în acest fel putem reda cetățenilor încrederea în administrația publică, putem transforma în realitate sloganul <<Reclădim Sălajul>> și demonta mitul conform căruia Sălajul este un județ mic și neimportant. Știu că nevoile județului sunt multe, iar așteptările sălăjenilor sunt mari. Lucrurile importante nu se pot face, însă, peste noapte, de aceea vreau să mulțumesc fiecărui cetățean al acestui județ pentru încredere, înțelegere și răbdare. În același timp, vă asigur că voi continua să fac tot ce îmi stă în putință pentru un viitor mai bun al sălăjenilor, pentru un județ atractiv pentru investitori, cu un mediu economico-social competitiv, stabil și diversificat, pentru un județ în care tinerii să dorească să revină după finalizarea studiilor, pentru a-și întemeia o familie și a-și găsi un loc de muncă. Sălajul poate și trebuie să joace un rol important în Regiunea Nord-Vest”, a spus preşedintele CJ Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu.

