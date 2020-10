Județul Sălaj a intrat începând de vineri pe un sens unic: cel al dezvoltării!

Liberalul Dinu Iancu Sălăjanu a depus vineri jurământul pentru preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Sălaj. La ceremonia de constituire au participat, în calitate de invitați, vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Lucian Bode.

Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean:

Sălăjenii ne-au acordat încrederea lor, iar începând de astăzi trebuie să ne dovedim demni de această încredere. Toate funcțiile sunt efemere, dar ceea ce contează sunt lucrurile pe care le lăsăm în urma noastră. Avem înaintea noastră patru ani în care deciziile pe care le vom lua ne vor reprezenta.

Pentru că unul dintre principiile care m-a ghidat în campania electorală a fost ”alegătorul este stăpânul alesului” și având în vedere situația epidemiologică cu care se confruntă județul nostru din cauza epidemiei de coronavirus, vreau să vă anunț că prima vizită de lucru pe care o voi face va fi la Spitalul Județean de Urgență pentru a mă asigura că, împreună cu corpul medical, vom face tot ce ne stă în puteri pentru siguranța cetățenilor! Închei reamintind că, în opinia mea, cea mai însemnată valoare a Sălajului sunt oamenii. Începând de astăzi, atât eu, cât și colegii consilieri județeni trebuie să ne gândim cu multă responsabilitate la sălăjeni și la ce putem face pentru binele comunității.

Cred că noul Consiliu Județean poate fi unul dintre motoarele de dezvoltare al județului nostru. Sălajul trebuie să intre pe un sens unic: cel al dezvoltării!

Lucian Bode, ministrul Transporturilor și Comunicațiilor:

În următorii 4 ani nu vom mai avea nici o competiție electorală. Vă propun să folosim această perioadă de pauză în ceea ce privește competițiile electorale, transformând o în PERIOADĂ ÎN CARE SĂLAJUL VA CUNOAȘTE CEA MAI IMPORTANTĂ ETAPĂ DE DEZVOLTARE, din ultimii 30 de ani.

Din postura de Ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, postură ce mi-a dat șansa să întreprind demersuri concrete pentru dezvoltarea județului nostru:

– Cine și-ar fi imaginat că Autostrada Transilvania poate deveni o certitudine în județul Sălaj?! Prin semnarea celor 3 contractate de execuție pentru cele 3 tronsoane dintre Nădășelu și Suplacu de Barcău, în cursul acestui an, avem certitudinea că anul viitor vom avea șantierele deschise pe cei 57 de km de autostradă, cu toate beneficiile care decurg de aici, pentru comunitatea noastră.

– Nici cel mai optimist zălăuan nu mai spera că epopeea variantei ocolitoare Zalău va avea un deznodământ fericit. Iată că astăzi avem un contract de proiectare și execuție în derulare, cu finanțare europeană asigurată, iar în 2022 antreprenorul are obligația să finalizeze acest obiectiv.

La fel cum până acum am crezut în victoria lui Dinu Iancu Sălăjanu, azi cred în capacitatea lui de a-și duce la îndeplinire obiectivele. După cum probabil știți, a avut un plan administrativ bine pus la punct, ancorat în realitățile locale. Cu toate că nu va fi ușor, cred în energia și dorința lui de a pune în aplicare acest plan, alături de echipa de la Consiliul Județean.

Raluca Turcan, vicepremier:

Sălăjenii v-au arătat încredere, iar prezența mea astăzi aici, ca reprezentant al Guvernului României, îmi doresc să transmită nu doar respectul firesc față de votul oamenilor, ci și garanția parteneriatului dintre Executiv și Consiliul Județean Sălaj. Doamnelor și domnilor, vi s-a dat o misiune, aceea de a face bine sălăjenilor și nu partidelor. Vă îndemn, deci, la construcție!

Domnul Dinu Iancu Sălăjanu a câștigat președinția și a făcut-o promovând proiecte, asumându-și investiții și cultivând dialogul. Vă invit să faceți, cu toții, aceleași lucruri!

