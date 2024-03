Ionuț Dârjan poate fi viitorul manager al Casei Municipale de Cultură Zalău

În momentul în care prima etapă de concurs pentru ocuparea poziției de manager al Casei Municipale de Cultură Zalău nu a avut un câștigător desemnat, iar Rodica Pop Seling nu a mai acceptat să asigure interimatul până la găsirea unui candidat potrivit, Primăria Zalău a căutat soluții pentru ca activitatea instituției să poată merge mai departe. Așa a ajuns dirijorul Ionuț Dârjan să fie desemnat pentru a asigura managementul interimar. Activitățile în care este implicat îl recomandă pentru a ocupa această poziție cât și pentru a deveni manager cu drepturi depline. El este dirijorul Orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Porolissum” și de peste două decenii este profesor la Liceul de Artă „Ioan Sima”. De-a lungul timpului a coordonat nenumărate spectacole care au strâns aplauze, bisuri și aprecierea publicului și a soliștilor care au urcat pe scenă și care s-au bucurat de acompaniamentul muzical condus de bagheta sa magică. Legat de dorința de a ocupa poziția de manager al Casei Municipale de Cultură Zalău, Ionuț Dârjan ne-a precizat că „nu vizez în mod expres această poziție, încă nu sunt 100% decis dacă voi candida sau nu. Sincer să fiu, eu nu aș renunța la funcția de dirijor al Ansamblului „Porolissum” și apoi ar trebui să renunț la prea multe lucruri ca să pot fi managerul instituției. E prea din scurt totul și nu mă pot hotărî așa de repede. În plus, ne aflăm la mijlocul anului școlar și ar trebui să văd ce se întâmplă și cu cadra mea de la liceu. Prin urmare, nu știu dacă poziția de manager este în favoarea mea, deocamdată balanța înclină pentru a nu candida, însă aștept să vedem dacă se va înscrie la concurs o persoană care poate asigura conducerea instituției și a proiectelor de aici”. Legat de motivele care au stat la baza acceptării poziției de manager interimar începând cu data de 1 martie, dirijorul ne-a declarat că „interimatul mi l-am asumat pentru că nu exista o persoană în cadrul instituției la acest moment care să continue bunul mers al lucrurilor până la venirea unui manager cu drepturi depline. De altfel, ca și manager interimar eu nu sunt plătit, ținând cont că sunt remunerat în calitate de dirijor. Eu nu am acum un plan de management pentru acest an, dar voi continua proiectele care se află acum pe agendă pentru ca activitatea să meargă mai departe în cele mai bune condiții”.

Data limită pentru depunerea dosarului de concurs și a proiectelor de management de către candidații care râvnesc acest post este 25 martie, ora 16. Pentru selectarea candidaților se vor urma aceleași etape de selecție ca și în cazul primului concurs organizat de Primăria Zalău.