Inflaţia creşte taxele şi impozitele locale

Taxele şi impozitele locale vor creşte începând de anul viitor cu 5,1 la sută. Creştereaa fost cuprinsă într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Consiliu Local (CL), din cursul acestei săptămâni. Potrivit proiectului, majorarea cu peste cinci procente este de fapt o indexare cu rata inflaţiei în procent de 5,1 la sută. Conform Codului Fiscal, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită, pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale ţinând cont de rata inflaţiilor pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Plata anticipată – bonificaţii acordate persoanelor fizice și juridice

Zălăuanii care își vor achita anticipat taxele și impozitele locale până la 31 martie 2023 vor avea parte de o bonificație stabilită prin hotărâre de Consiliului Local. Astfel, în cazul achitării la caseriile serviciilor de impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Zalău, CEC, prin P.O.S, prin ordin de plată sau internet banking, bonificaţia este de 4 la sută pentru contribuabilii persoane fizice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2023, până la data de 31 martie a anului 2023. În cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.zalausj.ro,

www.ghiseul.ro, cât şi prin intermediul staţiilor de plată de tip SelfPay bonificaţia va de 8 la sută pentru contribuabilii persoane fizice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2023, până în 31 martie a anului 2023. În cazul achitării la caseriile serviciilor de impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Zalău, CEC, prin P.O.S, prin ordin de plată sau internet banking, precum şi în cazul achitării online prin intermediul site-urilor

www.zalausj.ro,www.ghiseul.ro, cât şi prin intermediul staţiilor de plată de tip SelfPay, bonificaţia este de 4 la sută pentru contribuabilii persoane juridice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pemijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2023, până în 31 martie a anului 2023.