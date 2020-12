Două drumuri județene vor intra în reabilitare anul viitor

Ordinea de zi a ședinței de Consiliu județean ce va avea loc joi, 17 decembrie, include, printre altele, două proiecte privind reabilitarea unor drumuri județene. Astfel, în cadrul ultimei ședințe ordinare din acest an a Consiliului județean Sălaj, va fi supus votului consilierilor un proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnice pentru reabilitarea și consolidarea drumului judeţean DJ 191G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D). Drumul județean DJ 191G pornește din Crasna și străbate localitatea Marin și comuna Valcău de Jos, acolo unde se termină. Porțiunea de drum ce va intra în reabilitare are o lungime de aproximativ 11,6 km. Prin reabilitarea și consolidarea acestui drum se urmăreşte fluidizarea traficului rutier între localităţi şi în interiorul acestora, precum și realizarea unor legături rutiere optime din punct de vedere al distanţelor de transport, al vitezei de deplasare şi al costurilor de transport. Planul a fost optimizat, pentru ca acest drum să fie mai sigur și mai ușor de parcurs. O serie de curbe, considerate periculoase, nu vor mai exista pe acest drum, după cum se arată în referatul proiectului de hotărâre. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 59.000.000 de lei, TVA inclus. În cadrul aceleiași ședințe, va fi supus votului consilierilor județeni un proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de asociere între Consiliul Județean Sălaj şi comuna Gâlgău, pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 109F – Fodora (DJ 109 E) – DN 1C. Valoarea totală a lucrărilor este de 43.000 de lei. Contribuţia Consiliului Județean va fi de aproximativ 39.000 lei, iar comuna Gâlgău va achita suma de aproximativ 4.300 de lei. Lucrările vor consta în scarificarea mecanică a platformei drumului, reprofilarea părții carosabile prietruite și repararea părții carosabile cu pietriș și piatră spartă. Executarea lucrărilor se va realiza în termen de 30 de zile de la predarea amplasamentului către executant. Lucrările vor fi recepţionate de o comisie, în care vor fi nominalizaţi doi reprezentanţi desemnaţi de preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj. Comuna Gâlgâu are obligaţia de a executa lucrărileîn conformitate cu documentația tehnică şi de a organiza recepţia la terminarea lucrărilor, în perioada stabilită. Consiliul Judeţean Sălaj are dreptul de a refuza plata lucrărilor în situaţia în care acestea nu sunt efectuate şi recepţionate în conformitate cu clauzele stabilite în acord.

