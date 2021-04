Două blocuri din Zalău intră în reabilitare

Două blocuri din municipiu vor intra în reabilitare în această perioadă. La începutul acestei săptămâni a fost efectuată predarea de amplasament pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică la blocurile I58 și SB34. Acest proiect este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 3.1 A – eficiență energetică clădiri rezidențiale. Blocul I58 este situat pe strada Crișan nr. 28 și are trei scări și 58 de apartamente, iar blocul SB34 este situat pe strada Simion Bărnuțiu nr. 50 și are o singură scară cu 20 de apartamente. Termenul de execuție este de 12 luni pentru blocul I58 și 6 luni pentru blocul SB34, iar valoarea totală a lucrărilor este de 1.735.753 de lei cu TVA. Principalele lucrări vor consta în izolarea termică a pereților exteriori, izolarea planșeului peste ultimul etaj și peste subsol, schimbarea tâmplăriei de lemn cu termopan și închiderea balcoanelor cu geamuri termopan. Proiectele privind creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale au ca obiective: combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră; îmbunătățirea eficienței energetice; îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din blocuri, prin reducerea consumului anual specific de energie și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie. În momentul de față, pe lângă cele două blocuri, I58 și SB34, în municipiu sunt în execuție lucrări de reabilitare termică la alte zece blocuri: A16 – Scala, SB15, G164, bloc 80 scara A, P40, D111, bloc C, SB42 și bloc 1B. Lucrările pentru blocurile P+8 și V1 sunt în procedură de licitație pe SEAP.

