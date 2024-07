Criza apei a trecut. Sucursala Sălaj a Companiei de Apă Someș explică problemele în alimentarea cu apă potabilă

Mii de sălăjeni s-au confruntat în ultima perioadă cu dificultăți în privința alimentării cu apă potabilă. În unele situații, furnizarea apei a fost întreruptă zile în șir. Desigur, oamenii au fost nemulțumiți și a fost firesc să fie nemulțumiți. Rețelele de socializare s-au umplut cu teorii, speculații. Unii au dat vina pe furnizor, alții au arătat cu degetul spre cei care locuiesc la case și care au fost acuzați că folosesc apa nechibzuit, au fost și cei care au crezut că întreruperea apei a fost o chestiune intenționată. În aceste condiții i-am solicitat directorului Sucursalei Sălaj a Companiei de Apă Someș, Marcel Zaharia, un interviu în care să prezintă situația, problemele, soluțiile găsite și cauzele apariției acestor întreruperi în plină vară, în perioadă de caniculă, atunci când este mai mare nevoie de apă.

Reporter: Mulți sălăjeni s-au confruntat cu mari probleme în ultima perioadă pe fondul întreruperilor în furnizarea apei potabile…

Marcel Zaharia: În primul rând, înainte de toate, în numele meu și al Companiei de Apă Someș Sucursala Sălaj, doresc să le cer scuze tuturor clienților noștri care au trecut prin disconfortul cauzat de furnizarea apei cu intermitență sau de lipsa totală a apei în anumite intervale de timp. Vă asigur că noi, Compania de Apă Someș, am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru ca disconfortul consumatorilor să fie cât mai mic, pentru ca problemele să fie limitate și să fie rezolvate în cel mai scurt timp. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru ca numărul celor afectați să fie cât mai redus.

Rep.: Multă lume a solicitat explicații, oamenii au dorit să știe de ce nu au apă. Veniți cu explicații clare în acest moment, unii le-au vrut când au apărut problemele.

M. Z.: Noi credem că este o chestiune de bun simț ca în momentul în care situația a fost clarificată, problemele au fost înlăturate, iar sistemul de alimentare cu apă funcționează cât de cât normal să ieșim cu răspunsuri, cu explicații. În perioada în care toți angajații Companiei eram angrenați în descoperirea și înlăturarea defecțiunilor pe principalele conducte de alimentare a orașului, când ne gândeam cum să asigurăm apa într-un cartier sau altul, când alergam ici-colo să facem manevrele necesare în sistem, pentru a le da oamenilor apă, mi s-a părut de bun simț să nu ieșim cu declarații care se adresează unor cetățeni ale căror probleme cu apa nu sunt încă rezolvate. Desigur, tot timpul am avut comunicate de presă și anunțuri pe pagina de internet a Companiei și pe pagina de facebook a instituției, am comunicat în permanență zonele afectate de întreruperi, de sistări. Faptul că seceta s-a suprapus cu o perioadă de caniculă a făcut ca sistemul să fie extrem de solicitat și anumite zone din oraș sau din localitățile învecinate să nu mai primească apă potabilă în rețeaua publică. Da, i-am îndemnat pe oameni să fie chibzuiți, să fie prudenți, să evite să folosească apa în alte scopuri decât cele menajere. Ne-am adresat și locuitorilor din blocurile de locuințe din oraș, care nu au fost privați de furnizarea apei decât în anumite situații, dar au fost excepții. I-am rugat să nu își facă suprastocuri de apă, pentru că vor fi nevoiți să își arunce apa la canalizare. Ar fi fost un păcat ca în această perioadă caniculară, apa să ajungă la canal. Revin. Am considerat că acum este important să le oferim oamenilor explicații, să le spunem ce s-a întâmplat, pentru că problemele au început să fie rezolvate. Iată, căldura s-a redus, au apărut precipitațiile, consumul de apă a scăzut, iar lucrurile revin la normal.

Rep.: Acuzele la adresa furnizorului sunt multe, iar unele s-au îndreptat inclusiv împotriva conducerii Sucursalei Sălaj a Companiei de Apă Someș. Mulți v-au acuzat inclusiv de lipsă de profesionalism.

M. Z.: Da, în ultima perioadă au fost extrem de multe acuzații referitoare la competențele conducerii instituției noastre. Vă spun doar atât. În compania noastră lucrează oameni extrem de competenți, profesioniști, sunt angajați bine pregătiți. Inclusiv unii dintre angajații noștri, oameni cu mare experiență, m-au rugat să fac câteva precizări importante cu privire la competențele noastre profesionale. Sunt oameni foarte bine pregătiți, credeți-mă, iar la noi, experiența se acumulează în ani și ani de muncă în condiții nu tocmai ușoare. Un lucru trebuie înțeles. Conducerea Sucursalei Sălaj este numită de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Someș. În conducerea Sucursalei Sălaj suntem patru persoane, iar trei dintre directori, eu, directorul de producție și cel comercial, avem peste 30 de ani munciți doar în această unitate. Noi munceam deja aici în anii în care la Zalău, furnizarea apei potabile se rezuma la două ore pe zi. Am început de la cel mai de jos loc în care poți să capeți experiență. Am muncit și muncim mult în această companie, iar în ultimii 20 de ani am reușit să implementăm trei mari proiecte cu fonduri europene. Am anticipat anumite probleme, nu am așteptat să vină seceta peste noi. Am muncit și am făcut tot posibilul ca sistemul de alimentare cu apă să fie la cele mai bune standarde europene. În perioada 2005 – 2008 am implementat proiectul SAMTID prin care s-au reabilitat primele rețele de apă din cele patru orașe sălăjene, proiect în valoare de 7,6 milioane de euro. În perioada 2008 – 2013, în Sălaj a fost implementat programul Operațional Sectorial de Mediu prin care județul nostru a beneficiat de investiții în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro. A fost reabilitată stația de tratare a apei de la Vârșolț, s-au reabilitat sursele de apă de la Cehu Silvaniei, de la Jibou, au fost reabilitate rețelele de apă și canalizare din orașe, în special din municipiul Zalău, iar în momentul de față, de un deceniu lucrăm la cel mai mare proiect de infrastructură de apă și canalizare din regiune, cu o valoare de peste 450 de milioane de euro, cea mai mare parte fiind bani nerambursabili. Sălajul va beneficia de peste 200 de milioane de euro din acest proiect, iar piesa cea mai importantă este aducțiunea de la Cluj cu apă din sursa Tarnița. Este un proiect pe care sălăjenii îl așteaptă de peste 30 de ani. Acum suntem în faza finală. În mod normal, în luna noiembrie trebuie recepționate lucrările pe acest proiect. Din cei 96 de kilometri de aducțiune, cea mai lungă aducțiune din România, lucrările sunt realizate în proporție de peste 85 la sută. Conducta este deja în teren, lângă rezervorul din Dumbrava. Mai sunt doar câțiva kilometri și conducta este finalizată. Până la sfârșitul acestui an, lucrările trebuie recepționate. Acest proiect implică și realizarea altor investiții masive: conducte, instalații, sunt multe. În acest moment, în municipiul Zalău sunt în derulare două contracte din acest proiect mare, contracte în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Vorbim de rețele de apă și canalizare, inclusiv capacități suplimentare de înmagazinare a apei. Așadar n-am așteptat să apară schimbările climatice, seceta și alte probleme, ci ne-am mobilizat și am muncit. Am anticipat că va crește consumul, că va crește numărul consumatorilor și am acționat ca atare, iar acum suntem în stadiul final. Sigur, în Zalău sunt rețele sau conducta de aducțiune care alimentează orașul, încă sunt rețele vechi, din oțel, care au fost fabricate acum 20 sau 30 de ani și cu multe probleme. Din această cauză nu sunt lucrurile așa cum ne-am dori cu toții, dar, în viitorul apropiat, acestea vor fi scoase din funcțiune și înlocuite, iar serviciile de furnizare a apei vor fi mult mai bune.

Rep. Ce s-a întâmplat mai exact în perioada 9 – 21 iulie?

M. Z.: Cred că am avut pentru prima dată în zona municipiului Zalău acel cod roșu de caniculă. Acest cod s-a suprapus și peste o secetă accentuată înregistrată în luna iunie. Așa că am intrat în luna iulie cu o căldură foarte mare, dar și cu o secetă accentuată. În jurul datei de 9 iulie am constatat că în rezervorul din zona Brădet, care deservește cartierele Brădet, Stadion, Livada Meseș, Coada Lacului, strada Vânătorilor, dar și Freziilor, nu reușim să acumulăm o cantitate suficientă de apă și am pus-o pe seama supraconsumului. De îndată am format o echipă de lucru, o celulă de criză formată din cei trei directori, am compus trei echipe și le-am trimis în zonele afectate, să detectăm posibile defecțiuni, pentru că niciodată nu ne-am confruntat cu o situație în care să nu acumulăm suficientă apă în rezervorul din Brădet, excepția fiind în anul în care am avut o avarie gravă în conducta de la Vârșolț. După o cercetare amănunțită a cartierelor, pe strada Gheorghe Doja, în zona asfaltată, lângă blocurile D 90 și D 92, fără să iasă în carosabil, am identificat o defecțiune ascunsă în conducta de oțel cu diametrul de 500 de mm, conductă care alimentează rezervorul din Brădet. Din cauza acestei defecțiuni, o parte din apă se scurgea în rețeaua de canalizare. În noaptea de 10 spre 11 iulie, cu inginerii noștri am căutat și alte defecțiuni în cartier. În zona străzii Buday Nagy Antal, unde conducta traversează valea de pe strada 22 Decembrie, într-un cămin de vane acoperit cu asfalt, am descoperit un defect foarte grav cu ajutorul unui aparat performant, un aparat care captează sunetele din zona unde există avarii. În data de 12 iulie, pe strada Mihai Eminescu, tot pe conducta de 500 de milimetri, din oțel, am identificat a treia defecțiune. Am remediat de urgență și această defecțiune, iar prima noapte în care am reintrat în normal, în care să reușim să acumulăm apă în rezervorul din Brădet a fost noaptea de 11 spre 12 iulie. După această noapte, lucrurile au început să revină la normal, dar am continuat să lucrăm cu un nivel scăzut de apă. Pentru asta am fost nevoiți să trecem la stabilirea unui program de furnizare în cartierele Brădet și Stadion, dar și să limităm furnizarea apei în zona Hereclean, Bocșa, Șamșud și Șărmășag, dar și la Crișeni și Mirșid. Văzând zona care este cu cel mai mare consum și cauza care a dus la apariția problemei, la casele particulare am făcut un program de furnizare, iar în Zalău am sistat furnizarea apei pe timpul nopții, între orele 22 și 6 și am închis furnizarea spre zonele rurale din apropierea Zalăului. Cu toate acestea, am constatat că dimineața, în jurul orei 6 erau oameni care spălau cu furtunul cu apă fațadele caselor, udau trotuarele pe strada 22 Decembrie. Oamenii nu au ascultat mesajul nostru. Înlăturând problemele, nivelul apei din rezervoare a început să crească. Doar că, pentru a avea siguranță în alimentarea cu apă a blocurilor din Zalău, a Spitalului Județean, am fost nevoiți să prelungim sistarea în alimentarea cu apă în zona caselor. Apoi, nivelul apei a început să crească, iar situația a revenit aproape la normal la sfârșitul săptămânii trecute, atunci când vremea s-a mai răcorit și a plouat. Dar, acum vreau să vă dau niște cifre oficiale despre consumul de apă în lunile iunie și iulie, să vedeți diferențele. În luna iunie, consumul zilnic de apă în zona Hereclean – Bocșa – Șamșud era de 670 de metri cubi pe zi, iar în data de 10 iulie, consumul a urcat la 1.200 de metri cubi pe zi, creșterea fiind în acest caz de 79 la sută. La Crișeni și Mirșid, consumul era în iunie de 420 de metri cubi pe zi, iar în iulie a fost de 880 de metri cubi pe zi, creșterea fiind aici de 110 la sută. În zona cartierului Ortelec, consumul în iunie era de 220 de metri cubi pe zi, iar în această lună, consumul a ajuns la 550 de metri cubi pe zi, creșterea fiind de 150 la sută. În cartierele Brădet și Stadion, consumul din luna iunie era de 1.200 de metri cubi pe zi, iar în această lună a sărit la 2.880 de metri cubi, creșterea fiind de 140 la sută. În Sărmaș, consumul era în iunie de 200 de metri cubi pe zi, iar în iulie a fost de 378 de metri cubi pe zi, creșterea fiind de 89 la sută. În zona vânătorilor, creșterea a fost de 58 la sută, conform măsurătorilor. Problema nu a fost la blocurile de locuințe. Vă dau câteva exemple concrete de măsurători realizate. În blocul Perla, imobil cu aproximativ 500 de locatari, consumul a fost în luna iunie de 902 metri cubi, iar în iulie a fost de 846 de metri cubi. În blocul Scala, media consumului din iunie a fost de 322 de metri cubi, iar în iulie, media a ajuns la 265, mai puțin decât în iunie. Cei de la blocuri au fost mai cumpătați, iar noi așa ne-am îndreptat atenția spre zonele cu case. Programul de furnizare a apei la zonele cu case a continuat până zilele trecute, iar de noaptea trecută n-am mai oprit apa. Cele mai multe probleme au fost în zonele de deal ale orașului, iar în unele articole apărute în diferite publicații s-a scris că nu am dus apă la consumatori. Fals! Am făcut eforturi să ducem apă în aceste zone. Am dus zece containere cu apă în zonele afectate și am transportat apă cu trei cisterne. Revin la conducta principală, cea care vine la Vârșolț și continuă până în Brădet și pe care au apărut cele trei mari defecțiuni. Pierderile au fost de aproximativ 10 litri pe secundă. Această conductă e prinsă în proiectul nostru pe municipiul Zalău. Este înlocuită de la rezervor și în cea mai mare parte a traseului pe care îl parcurge, până aproape de rezervor, cu o conductă de polietilenă. Încă o dată vă spun. Noi am anticipat apariția problemelor, a schimbărilor climatice, iar pentru asta ne-am mobilizat, dar constructorul care lucrează la această rețea a cerut autorizație de spargere la Primăria Zalău, pentru a înlocui conducta. Pentru a nu afecta asfaltul, primăria l-a obligat pe constructor să introducă această nouă conductă prin foraj. Acesta este motivul pentru care constructorul nostru este întârziat cu cel puțin șase luni la această lucrare. Utilizarea forajului presupune realizarea din 50 în 50 de metri sau din 100 în 100 de metri a unor foraje prin care este introdusă conducta pe sub pământ, pentru a nu afecta asfaltul. Este o procedură complexă, dificilă. Sunt necesare și conexiunile, este de muncă foarte mult. Au fost zone prin care au tras conducta și pe unde probabil că a suferit anumite avarii în timpul montării, poate au agățat în beton, în fier rămas în pământ. Faptul că au fost obligați să lucreze prin această metodă i-a întârziat foarte mult. Pe conducta principală, cele trei mari defecțiuni au fost urmate de alte 11 defecțiuni pe care le-am remediat în totalitate. Conducta nouă este deja montată și în maxim o lună o putem pune în funcțiune. Ce vreau eu să vă spun este că toate conductele din municipiul Zalău sunt ale municipalității, ale primăriei. Municipalitatea este proprietarul. Noi le-am concesionat și le exploatăm în forma în care ni le-au dat. Obligația legală a extinderilor, a înlocuirilor aparține primăriei. Sigur că proiectul nostru l-am făcut în parteneriat cu Primăria Zalău, iar municipalitatea știe ce lucrări avem și faptul că nu putem da conducta în funcțiune până nu își termină treaba firma respectivă.

Rep.: Ce planuri de investiții aveți pentru perioada imediat următoare?

M. Z.: Pe lângă ceea ce v-am spus despre magistrala de aducțiune din județul Cluj, partea de rețele, stații de pompare și toate cele necesare, noi am propus suplimentar pentru Zalău mai multe capacități de stocare realizate deja în zonele cu probleme. În Brădet am construit deja un rezervor nou de aproximativ 700 de metri cubi. La Ortelec am construit un rezervor nou și se lucrează la o rezervă de încă 2.500 de metri cubi. Și la Dâmbul Morii am construit un rezervor nou de peste 1.000 de metri cubi. Noi le-am prevăzut pe toate acestea. Noi am prevăzut că viitorul va fi cu secetă, cu caniculă. În concluzie, Sucursala Sălaj a Companiei de Apă Someș lucrează, investește și face tot ceea ce este posibil pentru a asigura apă de calitate tuturor consumatorilor noștri, sistemul de tratare de la Vârșolț funcționează normal, stația de pompare funcționează normal, în lacul Vârșolț există apă suficientă. Sălăjenii trebuie să știe că la Vârșolț, în anul 2012 au fost puse în funcțiune cele mai performante pompe din lume. În final, îi asigurăm pe clienți de toată seriozitatea și profesionalismul nostru, dar, în același timp, îi îndemnăm să aibă grijă de apă, această resursă epuizabilă de care depindem cu toții.

A consemnat Adrian Lungu