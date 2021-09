Consilierul județean Alin Demle: „De asta este un eșec această campanie de vaccinare, pentru că s-a politizat prea mult.”

Prezent astăzi la ședința Consiliului Județean Sălaj, consilierul județean Alin Demle a solicitat o serie de informații referitoare la situația sanitară din județ în actualul context pandemic. Solicitarea consilierului a venit pe fondul creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus. „Întrebarea mea este simplă. Există riscul să intrăm într-un blocaj sanitar?”.

Răspunsul a venit din partea președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu: „nu m-aș pronunța în această privință, să spun ce riscuri există sau nu. Știți foarte bine că deciziile nu stau la consiliul județean, ci la mâna guvernului, stau în mâna guvernului”. Consilierul județean Alin Demle a apreciat însă că este nevoie de o intensificare a mediatizării campaniei de vaccinare împotriva noului coronavirus, demers pe care îl consideră necesar pentru creșterea numărului de persoane care se vaccinează. „În opinia mea, cred că s-a greșit un pic. De asta este un eșec această campanie de vaccinare pentru că s-a politizat prea mult. Încrederea în politică, în omul politic din România este la cel mai jos nivel. Când aude că ești politician, cetățeanul face exact invers față de ceea ce face un om politic. În opinia mea, s-a greșit puțin cu încercarea de politizare a campaniei de vaccinare. De aceea este un eșec și trebuie să recunoaștem că este un eșec. Propun o implicare mai mare a consiliului județean în această mediatizare a campaniei de vaccinare fără a se politiza această activitate. Eu apreciez că această campanie de vaccinare este singura modalitate prin care putem scăpa de această pandemie”, a explicat Alin Demle. La rândul său, Dinu Iancu Sălăjanu a adăugat că „vă dau dreptate că factorul politic nu se bucură de aprecierea și de încrederea populației. De aceea am făcut de nenumărate ori apel către fiecare dintre dumneavoastră să nu politizăm și să nu coborâm discuțiile între noi la un nivel prea jos. Din păcate, societatea românească este una care suferă de 30 de ani în ceea ce privește nivelul de educație. Suntem o societate ușor manipulabilă. Trebuie să punem umărul cu toții, să facem acțiuni de promovare a vaccinării. Pentru că așa cum eu mi-am vaccinat familia și am fost acuzat că fac un apel la vaccinare contra oamenilor din această țară, tot așa vom fi acuzați de către unii care sunt împotriva vaccinării doar din rațiuni politice. De aceea mă bucură propunerea dumneavoastră și vă propun tuturor să fim în asentimentul domnului Demle și să facem o promovare a campaniei de vaccinare, să dezbatem cu rațiuni și cu explicații pertinente posibilitatea de a ne vaccina, pentru că am întâlnit foarte mulți străini care au fost bucuroși că se pot vaccina în România, la ei în țară urmând să stea la coadă. Eu îi îndemn pe toți să se vaccineze și să scăpăm de acest virus.”