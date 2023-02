Consilierii locali USR cer mai multă transparență în administrația zălăuană

Prezenți astăzi într-o conferință de presă comună, consilierii locali ai USR, Alin Guler, Carmen Olar, Takács Zoltán și Ioana-Ramona Goga, au prezentat o serie de probleme care țin de proiectele de dezvoltare ale orașului, de strategiile adoptate și de funcționalitatea Consiliului Local Zalău. Bugetul local a reprezentat principala temă de discuție. Consilierul local Carmen Olar a declarat că bugetul local a fost adoptat pe repede-înainte, asta cu toate că este unul dintre cele mai importante proiecte ce vizează și de care depinde dezvoltarea municipiului Zalău. Consilierii locali ai USR au depus o serie de amendamente la proiectul de buget, amendamente privind îmbunătățirea sănătății și a siguranței elevilor, dar și cheltuirea chibzuită a banilor și în avantajul locuitorilor orașului, a precizat Olar în cadrul conferinței de presă. Numai că aceste amendamente au fost respinse. Discuțiile au continuat, consilierii formațiunii politice spunând că au stat de vorbă cu locuitorii orașului nu doar în campanie electorală, ci și după aceea, pentru că electoratul trebuie să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în proiectele administrației locale și e nevoie să fie reprezentat cât mai bine în fața oficialilor orașului. Un alt aspect abordat în conferința de presă este că bugetul orașului pentru acest an a fost votat în unanimitate, dar pe anexe unde au existat amendamente și abțineri. De ce bugetul a fost votat în unanimitate? Pentru că orașul nu putea fi lăsat fără bani, fără buget, au mai punctat consilierii USR. Una dintre concluziile discuției a fost că este nevoie de o mai mare transparență în administrația locală, de a da posibilitatea cetățenilor să cunoască proiectele, implicațiile lor, posibilele efecte, de a dezbate proiecte și nu de a organiza dezbateri publice doar în ziua votului, pentru că cetățenii de rând nici nu vor ști că există posibilitatea să ceară detalii, să propună, să-și exprime nemulțumirea cu privire la anumite decizii supuse votului. Au fost mai multe amendamente depuse de consilierii USR. Unul dintre ele a fost cel privind alocarea banilor pentru cheltuielile materiale ale cabinetelor medicale școlare, alocarea fiind de 35.000 de lei, o sumă considerată mult prea mică față de nevoile reale, iar cei de la USR au solicitat 75.000 de lei. Amendamentul a fost respins. Un alt amendament a fost depus de consilierul Ioana-Ramona Goga și a vizat alocările de bani pentru activitățile culturale și cele sportive. Amendamentul a urmărit creșterea alocării financiare, dar a fost respins. O altă nemulțumire a consilierilor participanți la conferința de presă este că au avut la dispoziție doar două sau trei zile pentru studierea bugetului, iar în dezbatere publică a fost exact o oră, în ziua în care s-a votat, în intervalul orar 8 – 9 și cetățenii nu au știut că au această posibilitate de a participa la dezbaterea publică a unui astfel de proiect considerat extrem de important pentru oraș. „Suntem contrariați de faptul că nu sunt bani din moment ce bugetul pentru Sport Club Municipal Zalău a crescut cu 46 la sută față de anul trecut, iar cei mai mulți bani sunt pentru contractele jucătorilor. O creștere cu 42.000 de lei a fost posibilă și pentru sărbătoarea orașului, suma disponibilă fiind acum de 72.000 de lei. Am mai observat o sumă alocată și pentru Centrul Național de Turism. De la 9.000 s-a ajuns la 25.000 de lei. Nu știu dacă cetățenii știu că există acest centru. Eu m-am uitat să văd activitatea acestui centru, am intrat pe pagina de Facebook a centrului și am văzut o singură activitate cu domnul Mircea Groza, dacă bine rețin. Sigur, poate acest centru ar merita mult mai mulți bani decât această sumă de 25.000 de lei, dar pe niște proiecte sau idei prin care să promovăm turismul în Zalău. Pentru început ar trebui să punem la punct o bază de turism în oraș. O altă problemă este alocarea a 20.000 de lei pentru a cumpăra un laptop și un sistem POS la cinematograful Scala, unitate care încă nu funcționează”, a încheiat Carmen Olar. Alte teme abordate în conferința de presă au fost situația cinematografului și parcările, problemă care s-a acutizat în ultimele luni la nivelul municipiului Zalău, mai ales în zona centrală. Consilierii USR au spus că există informații care indică o posibilă deschidere a cinematografului pe parcursul lunii februarie, iar nemulțumirea lor este că, deși a fost inaugurat/recepționat de două ori, consilierii locali nu au fost invitați să-l vadă. În privința parcărilor, consilierul Alin Guler a spus că există proiecte și discuții care au în centrul atenției parcările din oraș, dar nu este nimic concret. Parcările subterane, supraterane, o parcare la marginea orașului sau în alte zone sunt doar în stadiul de proiecte, de discuții. Potrivit lui Guler, la nivelul administrației este nevoie de viziune pentru a rezolva această problemă, asta și în condițiile în care tot mai multe persoane folosesc mașina și pentru a se deplasa pe distanțe foarte scurte. În plus, în parcările de reședință sunt și multe mașini de firmă, de transport marfă, autoutilitare care ocupă și câte două sau trei locuri de parcare. Ei, aici intervine viziunea, strategia, a apreciat Alin Guler. În opinia sa, oamenii trebuie să fie stimulați în a folosi transportul public în comun, sunt exemple de orașe unde taxele pentru parcarea în zona centrală a orașului s-au dublat tocmai pentru a descuraja utilizarea mașinii în foarte aglomerate. Toți cei patru consilieri USR au fost de părere că este nevoie de transparență, de o mai mare aplecare a administrației față de nevoile reale ale cetățenilor, de măsuri concrete prin care tinerii să fie convinși să rămână la nivel local, iar toate acestea nu se pot face decât prin analize atente, prin strategii coerente și prin investiții concrete.

Share Tweet Share