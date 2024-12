Bonificații pentru zălăuanii care își plătesc mai repede impozitul

Şi în anul 2025, Primǎria Municipiului Zalǎu menține scutirile, bonificație şi gratuitǎțile pentru persoane fizice şi juridice, la fel ca în ultimii ani. În cazul achitării la casieriile serviciilor de impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, CEC, prin POS, prin ordin de plată sau internet banking, bonificația este de 4 la sută pentru contribuabilii persoane fizice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2025, până la data de 31 martie a anului 2025. În cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.zalausj.ro, www.ghiseul.ro, cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, bonificația este de 8 la sută pentru contribuabilii persoane fizice care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2025, până la data de 31 martie a anului 2025. În cazul contribuabililor persoane juridice, indiferent de metoda de plată aleasă de către aceștia, bonificația este 4 la sută pentru contribuabilii care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2025, până la data de 31 martie a anului 2025.

