Autobuze electrice noi în transportul public din Șimleu Silvaniei

Șimleuanii vor putea călători în orașul de sub Măgură cu trei autobuze noi, investiția fiind de aproximativ opt milioane de lei. Proiectul este finanțat din fonduri europene. Noile mașini pentru transport sunt electrice, iar investiția cuprinde și patru stații de încărcare. „E luna cadourilor și a bilanțului, dar înainte de o dare de seamă să ne bucurăm că vom avea un transport public nou, verde, modern și plăcut. De la elevi la pensionari până la noi toți șimleuanii, vom utiliza acest mijloc de transport pentru deplasarea în oraș și localitățile componente ale orașului. S-auzim de bine”, a declarat primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr.

