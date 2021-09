Au început lucrările de consolidare la podul din Ileanda

Consiliul Județean (CJ) Sălaj a predat, la începutul acestei săptămâni, către antreprenorul SC Dacia Faber SRL, amplasamentul pentru investiția care vizează consolidarea și punerea în siguranță a podului pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda. Conform contractului, constructorul are la dispoziție 12 luni pentru a finaliza lucrările. Construit în anul 1976, podul din Ileanda are o lungime totală de aproape 18 metri și o lățime de circa nouă metri. Expertiza tehnică a evidențiat existența a numeroase deficiențe care puneau în pericol funcționalitate și siguranța construcției: trotuarul și parapetul pietonal scoase din uz, zone cu beton desprins, probleme la grinzile și pilonii de susținere etc. „Podul a ajuns într-o stare deplorabilă pe fondul lipsei investițiilor în consolidarea și întreținerea lui, timp de mai bine de patru decenii. Întrucât procesul de degradare se accelera, existând chiar riscul producerii de accidente, am decis să intervenim cu lucrări mai complexe pentru a pune construcția în siguranță. Cu sprijinul autorităților locale din Ileanda și în baza avizului emis de către Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, lucrările la acest obiectiv vor fi abordate concomitent pe ambele benzi de circulație. În perioada de execuție, traficul va fi deviat pe o rută alternativă – un drum comunal din apropierea podului, astfel încât să nu fie afectată circulația rutieră și cea pietonală din localitate. Am convingerea că peste cel mult un an, vom reda traficului rutier un pod sigur și modern„, a explicat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele (CJ) Sălaj. Principalele intervenții ce urmează să fie executate vizează suprastructura (montarea de grinzi noi, parapeți pietonali și de siguranță, refacerea trotuarelor și a îmbrăcăminții rutiere, semnalizarea rutieră etc.), infrastructura (montarea de dispozitive antiseismice, refacerea zonelor de beton degradat și a drenurilor etc.), albia (îndepărtarea vegetației, curățarea și reprofilarea albiei, amenajarea taluzurilor), la care se adaugă lucrările hidrotehnice (regularizarea albiei pe o lungime de 50 metri, amonte/aval, amenajarea pragului de fund etc.) Investiția are o valoare de 1,57 milioane de lei (TVA inclus), finanțarea fiind asigurată din fonduri de la bugetul județului.

