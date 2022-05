100 de proiecte sportive, de tineret și recreative – finanțate de la bugetul Consiliului Județean Sălaj

Programul de finanțare a activităților sportive, de tineret și recreative derulat de Consiliul Județean (CJ) Sălaj a înregistrat, în acest an, un nou record de proiecte depuse, nu mai puțin de 121 de cereri de finanțare fiind înaintate administrației județene. „De la an la an, programul CJ Sălaj are tot mai mult succes, lucru care ne bucură și ne motivează în a continua demersul de susținere a inițiativelor pentru tineri, de a crește gradul de participare a acestora la viața comunității, precum și de a încuraja implicarea sălăjenilor la activități sportive și recreative. Dacă în 2021 au fost depuse 59 de proiecte, dintre care 56 au fost eligibile și, implicit, au primit finanțare nerambursabilă, în acest an am avut 121 de cereri, pentru 100 dintre ele urmând să acordăm sprijin financiar de la bugetul județului. Apreciez preocuparea asociațiilor, fundațiilor și parohiilor înscrise în program de a elabora și derula proiecte în folosul tinerilor noștri, de a crea oportunități de petrecere a timpului liber mai cu seamă pentru cei din localitățile rurale. Felicitări tuturor și mult succes!”, a transmis Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj. Lista proiectelor câștigătoare și a repartizării sumelor din bugetul total de 480.000 de lei a fost aprobată în cadrul ședinței extraordinare de marți – 17 mai.

Share Tweet Share