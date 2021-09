Zilele revistei „Caiete Silvane”: oameni, povești de viață, lansări de carte, memorii!

Îndrăznește cineva să spună că pandemia oprește cultura? Poate o afectează, dar nu o poate opri! Nu, nici nenorocita asta de pandemie nu poate opri cultura, iar Sălajul, așa mic cum este, demonstrează că are cultură și oameni de cultură. Asta cred eu! Cel mai bun exemplu recent? Uite-l! Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj, Uniunea Scriitorilor din România filiala Cluj, Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Cenaclul literar „Silvania” şi Asociația culturală „Creart” au organizat zilele trecute a XIII-a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”.

Programul a debutat miercuri, 22 septembrie, ora 13, cu desanturi scriitoricești, simultan, la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou și Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida şi a continuat joi, 23 septembrie, la ora 12, la Colegiul Național „Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău și la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, iar de la ora 16, în Zalău, în sala „Porolissum” a CCAJ Sălaj cu lansări de carte. Este vorba despre Ioan F. Pop – „Solilocvii inutile”şi „poemele umbrei”; Ioan Vasile Bulgărean – „Veșnicia de o zi”; Nicolae Mocuța – „Liniștea amurgului”; Camelia Burghele – „Șapte povești din Țara Silvaniei” şi Maria Popiț – „Preoteasa, mândru nume”.

Un OM! Medicul veterinar Nicolae Mocuța: „Liniștea amurgului”

Din păcate, timpul nu mi-a permis să ajung decât la două lansări de carte, la cele de joi seara. Voiam de multă vreme să îl întâlnesc. Ne-am auzit în ultimul an doar la telefon. Pandemia l-a ținut mai mult acasă, dar nu l-a împiedicat pe medicul veterinar Nicolae Mocuța, sălăjeanul cunoscut pentru deceniile dedicate cercetării, dar și pentru contribuțiile aduse dezvoltării siguranței alimentare în România, să își lanseze volumul „Liniștea amurgului”, lucrare apărută la Editura „Caiete Silvane. Volumul aduce în fața cititorului o parte din memoriile medicului veterinar, amintiri despre nenumăratele delegații în mai multe colțuri ale lumii, deplasări chiar și în vremuri dificile. „Începutul preocupărilor mele în domeniul studiului toxiinfecțiilor alimentare cu stafilococi a avut loc la data de 23 martie 1982. La această dată a avut loc un eveniment deosebit de dramatic în județul Sălaj: la o grădiniță din Jibou a izbucnit un episod foarte grav de toxiinfecție alimentară la copii. Boala s-a manifestat la 35 de persoane, din care 33 la copii și doi adulți din cadrul personalului angajat. ”, scrie medicul veterinar Nicolae Mocuța în paginile cărții, referindu-se la un caz pe care l-a soluționat în urma unor analize complexe. Nicolae Mocuța este sălăjeanul care în anul 1986 a primit invitația de a participa la al Doilea Congres Mondial al Intoxicațiilor și Toxiinfecțiilor Alimentare din Berlinul de Vest, dar și la alte evenimente științifice de talie mondială. Cartea este presărată cu amintiri, cu detalii despre momente pline de adrenalină, clipe de care un profesionist poate avea parte de nenumărate ori în cariera sa. Vă reamintim că medicul veterinar Nicolae Mocuța este și cel care a studiat în profunzime problematica organismelor modificate genetic. A, era să uit și vă rog să mă credeți pe cuvânt! Am realizat nenumărate interviuri cu medicul veterinar Nicolae Mocuța. Nu cred că a fost întrebare la care să nu îmi răspundă. Avea însă pretenții, iar principala sa pretenție era seriozitatea! Sănătate, domnule doctor!

Camelia Burghele: „Șapte povești din Țara Silvaniei”

A urmat o altă lansare, o altă poveste despre viața sălăjenilor, stropi de viață din vremuri apuse, cu un farmec aparte. Camelia Burghele este „vinovată” pentru apariția acestei cărți la Editura „Caiete Silvane”. Etnologul, cercetătorul științific, omul care umblă de peste două decenii în căutarea bucuriilor mărunte, a simplității, fericirii, necazurilor, toate acestea fiind ingredientele vieții sălăjenilor de la sat. Mi-ar trebui multe pagini să vă povestesc despre Camelia Burghele și tot nu mi-ar ajunge. Recunosc, colaborăm de ani de zile! Îmi permit să spun că este o enciclopedie vie. Lansarea cărții sale a avut loc într-o sală plină! N-au lipsit sarea și piperul dintr-un act cultural complet.

„Lumea babelor mele”

„Este lumea babelor mele, lumea satului sălăjean. Pretextul acestei cărți este Singapore. Toată viața mea mi-am dorit să mă duc la Singapore, dar n-am fost. Probabil că într-o zi mă voi duce. Am citit într-o zi o știre care chiar m-a dat peste cap. În Singapore mai există un singur sat. În cel mai urbanizat loc de pe pământ sunt atât de multe orașe încât a rămas un singur sat! Și satul acela a devenit obiectiv turistic. Nu cred că ne paște același lucru în România, să rămânem cu un singur sat pe care să trebuiască să-l conservăm, dar a fost, totuși, un mare semnal de alarmă pentru mine. Eu nu trăiesc în Singapore, locul unde a mai rămas un singur sat, ci într-un loc unde sunt zeci și zeci de sate. M-am gândit că este o șansă extraordinară pentru mine, ca etnograf, și cu acest gând am pornit la drum, am scris această carte <Șapte povești din Țara Silvaniei>. Mama mea îmi povestea cum se duceau fetele cândva la prelumblare, duminica. Se luau de braț, două câte două, și se plimbau prin sat, femeile ieșeau la poartă, te duceai până în capătul satului să-ți vezi cumnata, te duceai până sus, în deal, la o prietenă, < pe ominie>, te duceai la Barcău să vezi dacă răchițile n-o fost stricate de vale. În urma acestei preumblări, puteai să observi casele, ulițele, oamenii, porțile, gâștele, să vezi cât era de harnică lumea. Te mai opreai pe laviță, stăteai de povești cu câte o babă. Am să scriu o carte din despre această instituție a laviței care ne lipsește atât de mult acum. Urmează o carte și despre grădinuța cu flori, grădinuța aceea micuță cu flori, cu toate secretele ei. Sunt lucruri mărunte, dar alcătuiesc viața și povestea satului sălăjean”, le-a spus Camelia Burghele celor veniți la eveniment.

Lecturi publice, dezbateri literare, concerte

Zilele revistei „Caiete Silvane” au continuat vineri cu întâlnirea festivă „Caiete Silvane 200” în cadrul căreia au avut loc lansări, prezentări de cărți și reviste, lecturi publice cu: Daniel Săuca, Viorel Mureșan, Silvia Bodea Sălăjan, Claudiu Ionuț Boia, Olimpiu Nușfelean, Menuț Maximinian, Emilia Poenaru Moldovan, Gheorghe Glodeanu, Traian Ștef şi Andrei Gazsi. A doua zi, sâmbătă, programul cultural a continuat cu un concert de pian Ábrám Endre. Parteneri în realizarea acestui eveniment cultural sunt: Instituția Prefectului Județul Sălaj, Primăria municipiului Zalău, Direcția Județeană de Cultură Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Arhivele Naționale filiala Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Colegiul Național „Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău şi Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.