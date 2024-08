WTF Rock Festival 2024: trei zile de muzică, pasiune și distracție la Aerodrom Bistrița. MR BIG, Plini, Infected Rain, Subcarpați și mulți alții cântă la Bistrița!

Bistrița se pregătește să devină epicentrul muzicii rock din Nordul României, în perioada 23-25 august 2024, când va găzdui cea de-a șasea ediție a festivalului WTF Rock Festival. Evenimentul promite o experiență de neuitat, cu un line-up eclectic care îmbină cele mai tari nume din rock-ul internațional și autohton, precum și artiști emergenți și activități pentru toate gusturile.

Festivalul din acest an aduce pe scenă trupe renumite care vor electriza publicul pe parcursul celor trei zile. Headlinerii ediției sunt: MR BIG, cunoscuți pentru hituri precum „To Be with You” și „Just Take My Heart”, Plini, chitaristul australian de renume internațional care redefinește genul instrumental rock, Infected Rain, trupa moldovenească de nu-metal cu o prezență scenică impresionantă, Subcarpați, pionieri ai folclorului underground românesc, și legendarii Timpuri Noi, care au scris istorie în muzica rock românească.

Pe lângă acești titani ai muzicii, festivalul va oferi momente speciale și prin prestațiile altor trupe remarcabile, cum ar fi Cuibul, cu sound-ul lor unic și plin de culoare, Night Verses, ce îmbină post-hardcore-ul cu pasaje instrumentale complexe, și Nest of Plagues, o trupă metal din Ungaria ce promite o explozie de energie și sonorități intense.

Promovarea tinerelor talente locale

WTF Rock Festival pune un accent deosebit pe promovarea tinerelor talente locale, oferind o platformă pentru mai multe trupe formate din tineri și adolescenți din Bistrița. Aceste trupe, alese pentru potențialul lor și pasiunea lor pentru muzică, vor avea ocazia să-și demonstreze abilitățile pe scena mare a festivalului, alături de artiști consacrați. Este o oportunitate unică de a descoperi noi talente și de a susține comunitatea artistică locală.

Workshop de chitară și tobe cu Damian Salazar și Aric Improta

WTF Rock Festival nu înseamnă doar concerte, ci și o experiență completă pentru toți pasionații de muzică. În acest sens, participanții vor avea ocazia să participe la workshop-uri interactive, care vor aduce un plus de valoare evenimentului. Printre invitații speciali ai acestor workshop-uri se numără Damian Salazar, chitaristul de stradă argentinian care a cucerit internetul prin abilitățile sale remarcabile, și Aric Improta, bateristul trupei Night Verses, renumit pentru stilul său inovator și performanțele deosebite.

Festivalul promite să fie un adevărat festin muzical, combinând diversitatea stilistică cu calitatea artistică, într-o producție impresionantă, cum ne-a obișnuit în ultimii ani.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Primăriei Bistrița.

Când: 23-25 August 2024

Unde: Aerodrom Bistrița

Link bilete: https://shorturl.at/4Dhhb

Programul pe zile:

Vineri 23 August

MR BIG

PLINI

DAMIAN SALAZAR (special guest )

NIGHT VERSES

FRONTKILL

SADETICA

Sâmbătă 24 August

TIMPURI NOI

SILVER DUST

SLAVE STEEL

ORKID

VICEGRIP

RIVERIA

Duminică 25 August

SUBCARPATI

INFECTED RAIN

CUIBUL

NEST OF PLAGUES

CRED CĂ SUNT EXTRATERESTRU

NAKKEKNAEKKER

BESMETH

M. S.