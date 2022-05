Un nou album de artă la Editura „Caiete Silvane”: Gheorghe Ilea – „CET Zalău în demolare”

La Editura „Caiete Silvane”, în Colecția „Arte Vizuale”, a apărut un nou album de artă: Gheorghe Ilea – „CET Zalău în demolare”. Este vorba despre un catalog al expoziției personale de la Galeria Plan B din Berlin a artistului plastic sălăjean, Gheorghe Ilea. Expoziția personală a avut loc în perioada 19 februarie – 9 aprilie 2022 și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și a avut ca temă de bază o serie de picturi ale centralei electrice de termoficare (CET) Zalău, realizate de Gheorghe Ilea, cu sprijinul CCAJ Sălaj, între anii 2015 și 2019, în timp ce clădirea era în curs de demolare. “Mi-a plăcut să lucrez la CET, aveam linişte. Pictam cufundat şi absorbit de imaginile pe care le alegeam. Rezervoare mari, ruginite, o întreagă ţesătură de ţevi, stâlpi de beton masivi, tavane găurite prin care se vedea cerul, ca niște guri deschise din care s-au extras câteva măsele, şi vegetaţia care apărea peste tot. Într-o sală mare, odată văruită în alb, unde se află şi acum un bazin cu apă, mi-am făcut o expoziţie, pentru mine şi porumbeii care trăiau pe acolo. Am schimbat de două, trei ori expoziţia la interval de trei luni, şi asta nu din cauza nu ştiu cărui concept, ci era mult mai practic să-mi usuc acolo pânzele decât să le aduc acasă. Mai erau şi turnurile, da’ ele se vedeau de departe. Ce se va alege de ele, se dărâmă? Nu se dărâmă?”, a precizat artistul.

Din activitatea artistului sălăjean

Gheorghe Ilea s-a născut în anul 1958, în localitatea Bucea, județul Cluj. Locuieşte şi lucrează în Zalău, iar printre expozițiile sale personale enumerăm: „CET Zalău în demolare”, Plan B, Berlin, în anul 2022; „Demers de restaurare” în perioada 2015-2022; „Exercițiu de umilință”, Tapiserie de Ana Lupaş 1960-1962; „Suprainfinit”, Bucureşti -2021; „Povestea mutării”, Plan B, Cluj – 2014; „Tronicart 1300”, Muzeul Național de Artă Contemporană / Sala Dalles, Bucureşti – 2012; „10 Paintings”, Plan B, Berlin – 2010; „Păuşa”, Muzeul de Artă Cluj în anul 2007 şi „Colaj”, City Hall Gallery, Lorsch în anul 2004. Dintre expozițiile colective la care a participat amintim: „După doisprezece ani. Producția artistică din România în 180 de lucrări. Expoziția Achizițiilor de Opere de Artă”, Muzeul Național de Artă Contemporană, Bucureşti; „Mircea Cantor, Vânătorul de imagini”, Musee de la Chasse et de la Nature – Paris în anul 2019; „Double heads matches. A selection of contemporary artworks from four Romanian private collections”, New Budapest Gallery (2018); „KM/H. Utopies automobiles et ferroviaires 1913-2013”, Tour 46, Belfort & Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard (2013); „Figurative Painting in Romania 1970-2010, Romanian Cultural Resolution”, Spinnerei, Leipzig / Club Electroputere, Craiova în anul 2010 şi „Ad hoc. Romanian Contemporary Art”, Ludwig Museum, Budapesta în anul 1997.