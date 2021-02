“Transfigurări în cuvinte” – un nou volum semnat de artistul Ioan Pop

La Editura “Pim” din Iași a apărut un nou volum al artistului vizual Ioan Pop “Transfigurări în cuvinte”. Sculptorul s-a născut în 20 septembrie 1948, în localitatea Căpâlna, județul Sălaj. După câteva încercări abandonate de sculptură în lemn sau piatră, artistul, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Baia Mare, și-a descoperit adevărata pasiune pentru realizarea lucrărilor de artă din metal, abia la 55 de ani. Volumul nou apărut este ilustrat cu imagini din opera sa și cuprinde versuri. “Mă inspiră țăranii mei de la Căpâlna, locurile în care am copilărit, țăranul din mine. Asta am vrut să exprim în transfigurările din metal, dar și în cele câteva versuri așternute pe hârtie în perioada pandemiei, scrise cu ajutorul divinității și urmând o inspirație petrecută în minte și în suflet. Am vrut să transmit prin aceste versuri, dragostea față de satul din care m-am desprins, dar și câteva aspecte ale vieții cotidiene. Natura, dragostea față de creație, ideea de armonie se află mult mai sus decât posibilitatea realizării ei, de aceea privitorii pot distinge adevărul, numai dacă-l caută. Sentimentul se purifică numai atunci când este în contact cu frumusețea cea mai înaltă, frumusețea unui ideal. Fantezia este o putere naturală a omului, iar omul este o lume întreagă și talentul lui, abilitatea de a se exprima bine, se manifestă acolo unde mediocritatea nu o poate face. Viața asta scurtă este și ea o operă de artă a Creatorului nostru, iar talentul are nevoie de simplitate și înțelegere. Uneori, ne mai rămân aceste trei: credința, speranța și dragostea”, scrie artistul Ioan Pop în prefața volumului.

