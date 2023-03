Statuia de piatră a Maicii Domnului din Benesat, salvată de Ambulanța pentru Monumente Sălaj

Un monument puțin cunoscut și poate unic în Sălaj, dar aflat într-o stare avansată de degradare a fost salvat de voluntarii Ambulanței pentru Monumente Sălaj. Lucrările s-au desfășurat anul trecut și au vizat îndepărtarea vegetației ce copleșea micul ansamblu, identificarea degradărilor suportului lapidar, tratarea și curățarea suportului litic conform normelor de conservare și restaurare. La final, elementele de piatră componente au fost repoziționate corect. Din păcate, s-a constatat lipsa unei piese importante, care în documentația întocmită în anii `60 încă exista – piesa care cel mai probabil închidea perimetrul și pe care se afla ultima jumătate a pisaniei ce data monumentul.

În prezentarea Ambulanței pentru Monumente Sălaj se arată că ansamblul statuii Maicii Domnului din Benesat, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice, este realizat din piatră și este format din 25 de elemente: statuia principală, elemente de piatră sculptate decorativ folosite drept stâlpi de colț și elemente de piatră paralelipipedice ce înconjoară perimetral monumentul. Pietrele de colț au un capitel cioplit decorativ iar elementele perimetrale sunt profilate. Este unul dintre puținele monumente de for public din Sălaj și este relevant pentru meșteșugul sculptării pietrei din această zonă: în satul învecinat Aluniș au existat până recent meșteri cioplitori. În trecut, în această zonă au fost atestați mai mulți meșteri pietrari pricepuți nu doar la realizarea monumentelor funerare din piatră / crucilor pentru morminte ci și pentru realizarea pietrelor pentru fundațiile caselor, amenajarea pivnițelor sau a unor împrejmuiri tradiționale de piatră.Lucrările au debutat la mijlocul lunii august și s-au desfășurat în mai multe etape. Prima etapă, la care au participat și voluntari, a durat două săptămâni. A urmat apoi o etapă în care au fost continuate lucrările de curățare și de tratare a elementelor de piatră. Intervenția s-a încheiat la finalul lunii noiembrie odată cu repoziționarea corectă a monumentului. Pe parcursul intervenției, voluntarii au participat la o prelegere în care le-au fost prezentate succint principiile restaurării monumentelor de piatră. Prelegere a fost ținută de Sidonia Olea, expert restaurator în cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, specialistul pentru această intervenție. Suport în proiect au oferit și arheologul Horea Pop din cadrul Muzeului Județean Sălaj, dar și profesorul Mirel Matyas. Echipa de voluntari a fost alcătuită din Maria Mîndru, Ioana-Teodora Mîndru, Tania Mirela Criste, Ana Alexandra Gherghe și Radu Marian Gabriel, iar meșteri pietrari au fost Kiss Zoltán Árpád, Gere István, Gere Bálint, Sipos István Márton și Bede Ingrid Izabella. Echipa Ambulanța pentru Monumente Sălaj este alcătuită din Valeria Lehene, Bogdan Pintea, Corina Caraba și Bogdan Ilieș, Daina Pop, Mădălina Varga. Ambulanţa pentru Monumente este un proiect sprijinit de ASR Prinţul de Wales prin The Prince’s Foundation, proiectul fiind inițiat de Asociația MONUMENTUM și coordonat în județul Sălaj de Asociația ARHAIC. Finanţatori sunt Profi Romania, partener strategic al proiectului Ambulanţa pentru Monumente, Dedeman şi The Prince’s Foundation.