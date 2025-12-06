Revista „Caiete Silvane” marchează apariția numărului 250 printr-un volum

Revista de cultură „Caiete Silvane” a ajuns la numărul 250, iar apariția sa este marcată prin editarea cărții „Caiete Silvane 250. Index bibliografic”

Cuvântul-înainte al volumului apărut la Editura „Caiete Silvane” este semnat de Daniel Săuca, redactorul-șef al publicației editate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj și a Primăriei Municipiului Zalău.

„Am ajuns la numărul 250. În anul în care am împlinit 20 de ani de apariție neîntreruptă a noii serii a revistei «Caiete Silvane». Borne importante, fără îndoială, pentru o publicație județeană de «nișă» (totuși, cu certe deschideri naționale, nu puține) în vremuri nu tocmai prielnice pentru cultură. Le mulțumesc și aici tuturor celor care susțin drumul revistei noastre!”, transmite Daniel Săuca.

Cartea poate fi descărcată gratuit de pe site-ul editurii în format e-book/pdf.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.