Revista „Caiete Silvane”, la un nou număr

Revista „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău a ajuns la numărul 210 – iulie 2022. Iubitorii de cultură pot răsfoi revista atât în format tipărit, cât şi virtual pe caietesilvane.ro. În acest număr: „Edenul din Silvania” și „Caiete Silvane” la Parla-Madrid; Viorel Mureșan – „Îmi cer să-ți scriu…”; Imelda Chința – Incursiune în discursul amoros; Corina Știrb Cooper – „Desant sălăjean la Cluj”; Marcel Lucaciu – Inefabilul dor; Un nou supliment al revistei „Caiete Silvane”: In memoriam Iuliu Suciu; Györfi-Deák György – „Noi monografii jibouane”; O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Silvia Bodea Sălăjan – „Cui îi pasă?”; Menuț Maximinian – „Poezie și război”; Gheorghe Glodeanu – „Hagialâcurile lui Vasile Lovinescu”; Gheorghe Moga – „Despre cuvinte uitate”; Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj anunță începerea proiectului cultural „Danțuri de-nvățat”; Alice Valeria Micu – „Doină de iulie”; Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Tăutan: „Aș opta tot pentru profesia de dascăl”; Anchetă: Zalăul cultural, literar, artistic azi. Răspund: Viorel Mureșan, Viorel Gh. Tăutan, Voichița Lung, Ancuța Mărieș, László László, Menuț Maximinian, Silvia Bodea Sălăjan, Ioan F. Pop. A întrebat Daniel Săuca; Alexandru Jurcan – „O vacă albă în curtea închisorii”; Petru Galiș, Anamaria Camelia Sabou (Crișan) – „Boianu Crasnei – 540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021)”; Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza (II). Poeme de Kemenes Henriette, Jász Attila, Iris Király, Kiss Lehel, Kocsis Francisko, Lakatos Mihály, László Noémi, Lövétei Lázár László, Marcel Lucaciu, Angela Maxim, Alice Valeria Micu și Molnár Andi traduse de Dósa Andrei, Kocsis Francisko, Simone Györfi și Lövétei Lázár László, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța; Versuri de Teodor Sărăcuț-Comănescu și Cornel Lar; Două poeme de Gheorghe Vidican; Marin Pop – „Prima vizită canonică a episcopului Iuliu Hossu la Zalău (24-25 iunie 1922)”; Premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România; Wesselényi Miklós-fiul, Jurnal de călătorie (1821-1822), traducere de Györfi-Deák György; Traian Vedinaș – „Comunicare și existență de la alfabetul slavon la CritiAtac”; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – „Decorație conferită în 1922 unui prim-medic din Zalău”; Vernisaj in memoriam Katona György; Florin Gherasim – „Katona György – dinspre lume, spre Lumină”; Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența; Daniel Mureșan – „Cronica discului. Anvil – Impact Is Imminent”; Simona Ardelean Samanta – „Filmografiile Simonei. The Healer (2016)”; Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Györfi-Deák György – „Malaxorul de iulie”; Omagiații lunii iulie (Din Dicționarul Sălaj – Oameni și opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) , Arca poeziei, William Shakespeare, Sonetul 138, în românește de Teodor Boșca – o rubrică de Viorel Mureșan.

Share Tweet Share