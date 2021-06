Revista “Caiete Silvane” la un nou număr

Iubitorii de cultură din întreg județul pot răsfoi virtual noul număr al al revistei “Caiete Silvane”. În această perioadă a apărut ediția online a numărului 197, iunie 2021, al revistei “Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Detalii pe site-ul revistei la www.caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de marți, 15 iunie. În noul număr semnează: Ion Pop – “Zăpadă pe un scaun”; Viorel Mureșan – “Ritualul lecturii”; Imelda Chința – “Lirica sentimentelor sub un destin insular”; Nicolae Mocuța – “Liniștea amurgului. Să fii medic veterinar în Sălaj poate fi fascinant”; Carmen Ardelean – “Cvintetul poliedric” Alice Valeria Micu – “Sâmbăta zidului și a ușii sfărâmate”; Marcel Lucaciu – “Evadări ficționale”; Alexandru Jurcan – “D.A. Doman în 366 de zile”; Menuț Maximinian – “Poetul devorat de cuvinte”; O nouă carte la Editura “Caiete Silvane”- Ioan-Vasile Bulgărean – “Veșnicia de o zi”; Carmen Dărăbuș – “Dumitru Drinceanu și poezia reflexiei sfărâmate”; Viorel Gh. Tăutan – “Șase decenii; e mult, e puțin?”; Un nou volum la Editura „Caiete Silvane” – Viorel Mureșan – “Camera cu insomnia”; Mihaela Meravei – “Poartă către sufletul cititorului”; Marta Cordea – “Sárkány Béla Farkas (1894-1958)”; Györfi-Deák György – “Pe Marte, în 1928”; Paul Păștean – “Cuvinte oarbe (cugetări și aforisme). Debut în revistă prefațat de Marcel Lucaciu”; Corina Știrb Cooper – “Cenaclu în Răstolțu Mare cu versuri de Angela Maxim”; Versuri de Silvia Bodea Sălăjan însoțite de o parodie de Lucian Perța; Poeme de Ana Ardeleanu, Rodica Dragomir, Camelia Buzatu, Ottilia Ardeleanu, Miruna Mureșanu, Nicolae Nistor, Gabriel Nan, Petru Istrate, Mihaela Aionesei și Timeea Ivan; Ioan Oros-Podișan – “Riposta Poliției”, Editura “Caiete Silvane”; O nouă carte la Editura “Caiete Silvane”: Lucian Perța – “Poeme paralele II’; Florica Pățan – “Poetica niponă a lui Vasi Cojocaru-Vulcan”; Gheorghe Moga – “De la <<fiu de Domn>> la băiat de bani gata”; Gheorghe Glodeanu – “O lucrare de referință”; Marin Pop – “Evoluția socială și demografică a Șimleului”; Ioan F. Pop – “Solilocvii inutile”; Simona Ardelean – “Filmografiile Simonei, Câinele japonez (2013)”; Daniel Mureșan – “Cronica discului, The Samurai of Prog – The Lady And The Lion And Other Grimm Tales I”; Alice Valeria Micu – “O rezervație pentru cei frumoși”; Irina Lazăr – “Să fii viu e simplu”; Simone Györfi – “O înălțare”; Silviu Tudor – “O editură, trei autori”; Pavel Bacanu – “Boala și Taina: Actualitatea romanului Orologiul pe vreme de pandemie”; Corina Știrb Cooper – “Plici își începe călătoria”; Virgil Mihalca – “O carte în memoria lui Doru E. Goron”; Alexandru – Bogdan Kürti, Corina Știrb Cooper, Györfi-Deák György, Viorel Mureșan – “Malaxorul de iunie”; Trei poeme de Vasile Hatos și Arca poeziei, Michel Deguy – “O, marea opoziție a lumii”, traducere de Virgil Mazilescu, o rubrică de Viorel Mureșan.

