Revista „Caiete Silvane” celebrează 20 de ani de apariție printr-un volum aniversar

La Editura „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a apărut volumul aniversar „Caiete Silvane (la) 20 de ani”, coordonat de Daniel Săuca. Cartea celebrează două decenii de apariție neîntreruptă a revistei „Caiete Silvane”, editată sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Judeţean Sălaj, a Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Lansarea volumului va avea loc pe 28 martie 2025, în cadrul celei de-a XVII-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Cartea include texte semnate de numeroși autori consacrați, de pildă Carmen Ardelean, Silvia Bodea Sălăjan, Imelda Chinţa, Nicolae Coande, Doina Cociş, Octavian Lazăr Cosma, Gheorghe Glodeanu, Nicolae Goja, Vasile Hatos, Andrea H. Hedeş, Daniel Hoblea, Anca Ioana Iacob-Gaidoş, Doina Ira-Tăutan, Alexandru Jurcan, Alexandru-Bogdan Kürti, László László, Marcel Lucaciu, Voichiţa Lung, Mirel Matyas, Menuţ Maximinian, Alice Valeria Micu, Daniel Mureşan, Viorel Mureşan, Olimpiu Nuşfelean, Irina Petraş, Ileana Petrean-Păuşan, Ion Piţoiu-Dragomir, Florica Pop, Ioan F. Pop, Marin Pop, Mircea Popa, Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Daniel Săuca, Viorel Tăutan, Artemiu Vanca și George Vulturescu.

„Nu-i rău: am ajuns cu revista „Caiete Silvane” la 20 de ani de apariţie neîntreruptă a noii serii. Nu-i rău şi pentru că publicaţia noastră nu e singură: are în continuare redactori, colaboratori, cititori şi sprijinitori. Nu o să reiau aici rânduri mai vechi despre istoria „Caiete Silvane”, cu toate că e bine, nu-i rău, să reamintesc că revista a pornit ca un proiect al comunităţii culturale zălăuane (coordonat de Consiliul Judeţean Sălaj, împreună cu instituţiile semnatare ale parteneriatului, valabil şi astăzi) şi mă gândesc că aşa merită să reziste pe mai departe (sub egida Uniunii Scriitorilor din România). S-au schimbat multe din februarie 2005. Vremurile, să zic aşa, sunt tot mai proaste pentru cultură şi implicit pentru lectură. Tiparul, tot mai scump. Abonamentele, tot mai puţine. Difuzarea, un coşmar. Drepturile de autor, o glumă. Spaţiul online ajută şi nu prea o publicaţie de nişă. Divertismentul şi prosteala fac ravagii, de mânuţă cu incultura, manipularea şi băgatul în seamă.

Nu am scăpat nici noi de erori, poate nu întotdeauna am fost foarte atenţi la calitatea textelor publicate. Dar, „Caiete Silvane” e în primul rând, şi merită să rămână aşa, o tribună a oamenilor de cultură sălăjeni (scriitori, cercetători, artişti etc.), o tribună racordată însă la mersul culturii, literaturii la nivel naţional. Cât mai duc (totuşi, am îmbătrânit şi eu, nu mai sunt ca la 20 de ani, hai 32 de ani), o să fiu atent să păstrez echilibrul dintre „local” şi „naţional”, între „litere” şi „istorie” (printre altele).

Totuşi, nu-i rău: „Caiete Silvane”, „Studia Caiete Silvane”, Editura „Caiete Silvane”, Zilele „Caiete Silvane”. Le mulţumesc, şi aici, cititorilor, redactorilor şi colaboratorilor (vechi şi noi), celor care ne susţin!”, a declarat Daniel Săuca, manager al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj și redactor-șef al publicației „Caiete Silvane”.