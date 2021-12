Profesorul Ioan Chezan: „Corul este o parte din viața mea”

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când profesorul Ioan Chezan a înființat Corul „Camerata Academica Porolissensis”. A fost o ambiție, o dorință de a demonstra că se poate face cultură și în orașe mici cum este Zalăul. Anii au trecut, iar corul a ajuns la cinci decenii de activitate. Noul dirijor al corului este profesorul Ciprian Ghiurco.

„Cu toată starea aceasta negativă care este în țară și în lume, reușim să ne continuăm activitatea. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când am realizat admiterea la prima școală de muzică din Zalău. De asemenea, se împlinesc tot 50 de ani de la înființarea Corului <Camerata Academica Porolissensis>. Pentru mine, acest an este unul deosebit, este un an special chiar și pentru colegii mei de la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău, dar și pentru cei care cântă în corul nostru. Pentru mine, acest cor a însemnat demonstrația că și în orașe mai mici cum este Zalăul și care stau în umbra unor centre mari cum este Clujul, se pot face lucruri de calitate dacă este bunăvoință și dacă găsești oameni care să te sprijine și cu care să lucrezi”, spune profesorul Ioan Chezan. Acesta a adăugat că „anul trecut m-am gândit că a venit momentul să predau cuiva activitatea de coordonare a corului. Astfel, mi-am găsit un discipol în persoana profesorului Ciprian Ghiurco, un tânăr deosebit care a preluat coordonarea corului. Ne întâlnim, discutăm, elaborăm proiecte împreună. Eu cred că am găsit un om deosebit și apreciem că forumula aceasta culturală va continua chiar și în aceste vremuri tulburi. Profesorul Ciprian Ghiurco este noul dirijor al corului. Ne bazăm foarte mult pe elevii Liceului de Artă și pe cadrelele didactice ale acestei școli.”

Corul și pandemia

Potrivit lui Ioan Chezan, activitatea corală a continuat și în pandemie, dar în alte condiții, unele adaptate măsurilor sanitare în vigoare. „Noi ne-am adaptat din mers acestor vremuri dificile pe care le traversăm cu toții. Anul trecut am organizat un festival coral internațional online, la care au participat cele mai importante formații corale din România. Așa am găsit o modalitate de a ne exprima. Corul nostru a fost mereu unul tânăr, este un cor alcătuit din diferite generații, generații care se schimbă periodic. Corul este o parte din viața mea. L-am înființat în anul 1971”, a încheiat Chezan.