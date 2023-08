Poarta Meseșeană, noi descoperiri importante despre trecutul transilvănean

În acest an, în perioada aprilie-iulie, o echipă de arheologi și restauratori din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ), sub conducerea cercetătorului științific dr. Dan Băcueț – Crișan, au efectuat săpături arheologice preventive (în vederea eliberării terenului de sarcină arheologică) în situl de la Zalău, situat în cartierul Ortelec, pe strada Cetății nr. 65 (toponim Cetate/Dealul Bisericii). La aceste săpături au participat și studenți, dar și voluntari pasionați de arheologie. Cercetarea din acest an s-a derulat în continuarea celei din toamna anului 2022, cele două etape de săpături arheologice finalizându-se cu identificarea și documentarea a peste 350 de complexe arheologice, care provin din mai multe etape cronologice: preistorie (eneolitic și epoca bronzului), antichitate (epoca romană) și evul mediu timpuriu.

Ce se cunoaște despre situl arheologic și ce îl face extrem de complex din punct de vedere istoric

Situl de pe locul numit Cetate/Dealul Bisericii a mai fost sondat arheologic în anii 80, 90 și 2000, ocazie cu care s-au descoperit urmele unei cetăți din lemn și pământ dar și câteva zeci de morminte, toate acestea (cetatea și mormintele) datând din perioada medievală timpurie, fapt care a menținut aprinsă curiozitatea arheologilor vreme de peste 40 de ani.

Cercetările din anii 2022 – 2023 (cele mai extinse de până acum!) au scos la lumină importante urme de locuire din mai multe etape istorice:

(locuințe, anexe gospodărești, obiecte din lut, bronz și fier); vestigii medievale timpurii (cetatea în sine, poarta de intrare, turnuri de apărare, elementele defensive). Potrivit cercetătorilor, descoperirile medieval timpurii constituie cele mai importante și reprezentative “trofee” din cadrul cercetării arheologice din zonă. Până în prezent au fost cercetate valul de apărare, poarta de intrare și două din turnurile de apărare ale cetății. În incintă s-a găsit și așezarea celor care stăteau aici, importante fiind elementele de locuit identificate (locuințe, diverse anexe, cuptoare în aer liber, gropi menajere etc);

, aici au fost documentate peste 200 de morminte de inhumație (cu sau fără inventar arheologic), cu orientare vest-estică, fiind vorba de un cimitir creștin. S-a găsit un inventar bogat: cercei, inele de tâmplă, monede din argint și bronz, majoritatea foarte bine păstrate; tot în cetate au mai fost identificate și urmele (fundațiile) a două biserici din perioada medievală timpurie. Prima a fost din lemn, iar a doua din piatră, ambele având dimensiuni mici, specific vremurilor.

Porta Mesesina și însemnătatea acesteia

Prima mențiune istorică legată de acest nume o avem în Cronica lui Anonymus care, scriind despre fapte petrecute în perioada medievală timpurie (în secolul X), menționează și Porțile Meseșului (…ad Portas Mezesinas). Poarta în sine este o trecătoare naturală, creată de valea Ortelecului, un loc ușor de străbătut de oameni, o cale facilă de acces. Romanii au fost primii care și-au dat seama de importanța acesteia, astfel că aici au construit un important sistem militar defensiv. Construirea unei cetăți din pământ și lemn în evul mediu timpuriu în apropierea Porții Meseșene, este un puternic argument pentru importanța locului și pentru acea perioadă.

Povestea merge mai departe, urmează noi dezvăluiri

Responsabilul științific al șantierului ne-a informat că „săpătura arheologică este finalizată. Lucrăm la redactarea unui raport științific extins, care să cuprindă datele obținute. Desigur, pe viitor acestea vor fi și publicate în literatura de specialitate din țară sau străinătate, dar mai este mult de analizat/interpretat/înțeles până atunci! De asemenea, vom furniza (etapizat) și în mediul online, detalii despre caracteristicile speciale ale acestui sit, foarte important pentru arheologia evului mediu timpuriu de la noi din țară”.

Urmează ca arheologii de la MJIAZ să pună toate informațiile și obiectele descoperite cap la cap, astfel încât să rezolve cât mai curând puzzle-ul de la Poarta Meseșeană. Toate piesele găsite în teren au fost înregistrate cu mare atenție și se află în laboratorul MJIAZ, în vederea restaurării și conservării, după care vor fi și prezentate în diverse expoziții. Mai multe detalii despre istoricul cercetărilor din acest important obiectiv arheologic și artefactele descoperite cu ocazia recentelor cercetări, unele având caracteristici chiar inedite pentru mediul cultural transilvănean, vom afla în curând. Dr. Dan Băcueț – Crișan ne-a transmis că „pe măsură ce vom avansa în analizarea și înțelegerea contextelor arheologice identificate aici, împreună cu colegii mei, o să furnizăm mai multe date concrete legate de raportul dintre elementele componente ale acestui important și complex sit arheologic, precum și despre cronologia vestigiilor medievale timpurii găsite în cadrul sitului. În curând veți afla mai multe despre importanța și unicitatea acestui sit, atât la nivel de regiune cât și la nivel de țară”.

Cu siguranță vom afla mai multe detalii interesate și valoroase legate de modul cum au fost construite cetățile, cum au fost organizate așezările umane, modul de viață al oamenilor de atunci, vom ști ce obiecte foloseau zilnic, cum se îmbrăcau, ce mâncau, ce obiceiuri funerare aveau și ce obiecte puneau în morminte la despărțirea de cei dragi. Încetul cu încetul istoria se deschide precum o carte în fața noastră, iar noi nu trebuie decât să rămânem atenți și curioși la tainele, poveștile și modul în care se trăia și se lupta pe meleagurile din Ardeal.