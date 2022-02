O sălăjeancă a împrumutat anul trecut de la bibliotecă aproape o mie de cărți

Sălajul nu mai are librării în adevăratul sens al cuvântului, dar are cititori și are o bibliotecă județeană tot mai căutată. Cel mai bun exemplu vine de la o sălăjeancă, o femeie în vârstă, care a împrumutat anul trecut 990 de cărți, spun reprezentanții Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj.

Instituția are, în prezent, 4.500 de utilizatori activi, iar anul trecut a înregistrat peste 1.000 de cititori nou înscriși, aproape 65.000 de vizite și aproape 120.000 de documente difuzate. „Avem mulți cititori, eu nu o să spun niciodată că nu se citește pentru că vin dintr-o bibliotecă și ne spun asta și utilizatorii noștri, dar ne spun și cifrele. Da, este vorba despre o doamnă pensionară care ne-a spus că nu se uită la telenovele, ci citește, citește și ziua, citește și noaptea, îi place să facă asta. Își găsește lectura preferată, poate să fie și lectură mai ușoară pentru că înlocuiește serialele. Da, avem cititori fideli și suntem mândri de asta. Cititorii noștri fideli se împart în două categorii. Este categoria copiilor, elevilor și studenților, iar cealaltă este categoria persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani. Se citește și ne mândrim cu cititorii noștri”, ne-a declarat managerul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Mariana Marian.