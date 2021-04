O asociație din Sălaj pune gratuit la dispoziție costume populare autentice pentru a fi purtate de Paște

O asociaţie din Sălaj pune la dispoziţie gratuit costume sau elemente de costum popular autentic celor care doresc să le poarte cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Potrivit iniţiatorului acestei acţiuni, Gabriel Boticaş, aceasta este cea mai bună metodă de promovare a portului tradiţional din judeţ. „Din punctul meu de vedere, costumele populare cel mai bine se promovează prin purtare. Toată lumea le promovează acum prin muzee, expoziţii, dar cum se promovează prin purtare eu spun că nu se compară cu nicio altă acţiune”, a precizat Gabriel Boticaş.

Asociaţia „Atelierul de Joc Popular” deţine sute elemente de costum popular autentice, din Sălaj dar şi din ţară. “Noi avem AsociaţiaAtelierul de Joc Popular. După înfiinţarea asociaţiei, am căutat să ne achiziţionăm, să cumpărăm şi să avem costumele noastre, pentru dansatori în primul rând. Aşa am ajuns la cineva care avea foarte multe costume. Am cumpărat unele dintre ele, din fonduri proprii, pentru că asociaţia nu avea bani, fiind nou înfiinţată. Mai apoi, persoana respectivă a vrut să vândă toate costumele pe care le avea şi am zis să le cumpărăm noi. Şi atunci, împreună cu membri fondatori ai asociaţiei, am pus împreună bani şi am cumpărat toate costumele. O parte le-am vândut, pentru că nu avem ce să facem cu ele, fiind din zone diferite ale ţării. Noi vrem să ne axăm mai mult pe zona de Sălaj, pentru că ne propunem să recuperăm şi să salvăm costumele populare din judeţ. Costumele din alte zone, mai ales cele autentice, eu cred că ar trebui să ajungă în zonele de provenienţă. O parte le-am mai donat, de exemplu la Muzeul Ţării Oaşului”, susţine Boticaş.El a precizat că asociaţia are peste 100 de cămăşi de bărbaţi şi un număr similar de cămăşi de femei, alături de sumane, catrinţe, zadii, gaci pentru bărbaţi şi alte elemente de costum popular autentic. În anul 2020, de Ziua Naţională a României, Asociaţia “Atelierul de Joc Popular” a pus la dispoziţia casierilor dintr-un supermarket din Zalău, gratuit, costume tradiţionale. Cei care doresc să îmbrace costume populare autentice, cu ocazia Paştelui, pot solicita acest lucru prin intermediul contului de Facebook al Asociaţiei „Atelierul de Joc Popular”.