Manager nou la Casa Municipală de Cultură din Zalău?

Actualul manager al Casei Municipale de Cultură din Zalău – Rodica Pop Seling a obținut o notă mică la evaluarea care a avut loc pentru prelungirea mandatului de conducere. În urma prezentării raportului de activitate și al interviului pe care l-a susținut în fața unei comisii alcătuite din doi specialiști și un reprezentant din partea Primăriei Zalău, aceasta a obținut nota 8,62 la evaluarea finală. Gurile rele speculează că la mijloc ar fi vorba despre o execuție politică, luând în calcul implicarea și dedicarea managerului. Contactată pentru a afla modul în care actualul manager percepe ceea ce s-a întâmplat de fapt, Rodica Pop Seling ne-a declarat că „și eu am fost surprinsă, în condițiile în care implicarea mea a fost totală. La evaluările anterioare care au avut loc după fiecare an de mandat am obținut de fiecare dată un punctaj care a depășit nota 9. Desigur că m-am pregătit temeinic și de această dată și mi-am dorit un nou punctaj mare, lucru care mi-ar fi permis să concurez singură pe acest post”. Mandatul actualului manager va expira în data de 2 februarie 2024, apoi va mai ocupa poziția din postura de interimar până la organizarea concursului. Legat de intenția de a mai candida în vederea obținerii unui nou mandat, Rodica Pop Seling ne-a mărturisit că „încă nu m-am hotărât, rămâne să văd care vor fi condițiile, dar nu exclud nicio posibilitate”. În contextul în care chiar ar fi vorba despre o decapitare de ordin politic, înseamnă că se cunoaște încă de acum cine va fi înlocuitorul, însă noi vom afla acest lucru abia anul viitor. Anul 2024 va fi și un an greu din punct de vedere electoral, iar lupta pentru posturile mari va fi una aprigă. Oricine ar veni la cârma Casei Municipale de Cultură din Zalău, cu siguranță nu-i va fi ușor să facă față pretențiilor și exigențelor administrației locale.

