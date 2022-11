Lansare de carte la Muzeu Județean: „Culese din Rural” – un volum despre viața țăranilor din Sălaj și Bistrița

Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău organizează sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 18, lansarea volumului „Culese din Rural”. Evenimentul va avea loc în sala Etnografica a instituției, iar participanții vor avea ocazia să discute cu rezidenții din proiect despre temele pe care le-au abordat în cercetare și experiența din teren. După cum a explicat managerul proiectului Valer Simion Cosma, lansarea volumului „Culese din Rural” este ultima fază a derulării proiectului „Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere” derulat de MJIA Zalău în parteneriat cu Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Volumul apare la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Proiectul și-a propus organizarea de rezidențe de documentare și scriere în trei localități rurale din județul Sălaj și trei din județul Bistrița-Năsăud, adresate unui număr de șase autori și doi fotografi. Potrivit lui Valer Cosma, proiectul are un pronunțat caracter interdisciplinar, cei șase autori invitați fiind scriitori – Bogdan Coșa, dramaturgi și documentariști – Alexandra Felseghi, jurnaliști/publiciști – Andrada Lăutaru, Maria Amarinei, respectiv antropologi – Florin Dumitrescu și Vlad Emilian Gheorghiu, cărora li s-au alăturat doi fotografi cu experiență națională (Patricia Marina Toma) și internațională (Hervé Bossy) în domeniul fotografiei documentare. Fiecare rezidență pentru autori a durat o lună, în intervalul mai-august 2022, autorii având la dispoziție încă o lună să predea o primă variantă a textului. „Pentru că ne-am dorit să acoperim cât mai mult din diversitatea ruralului, am selectat localități rurale diferite sub aspect socio-economic, demografic și al apropierii de urban, urmărind, în același timp, să asigurăm o continuitate în localități în care am desfășurat deja astfel de programe sau alte proiecte culturale”, a precziat managerul proiectului, Valer Cosma.

Trei localități din Sălaj, cuprinse în proiect

Localitățile cuprinse în proiect sunt din județul Sălaj: Dumuslău – sat cu 28 de locuitori peste 70 de ani, populație românească, din comuna Carastelec, locuită preponderent de maghiari și o minoritate romă; Marin – sat cu populație românească de aproximativ 600 de locuitori, din comuna Crasna, locuită preponderent de maghiari și o minoritate romă, fără școală sau dispensar, dar surprinzător de dinamic și Chieșd – fostă localitate minieră, cu o populație mixtă alcătuită din români, romi și maghiari, puternic afectată de închiderea minei de cărbune la începutul anilor 2000.

Trei localități din județul Bistrița-Năsăud

De asemenea, din județul Bistrița-Năsăud în acest proiect sunt cuprinse: Telciu – localitate montană, cu aproximativ 4.000 de locuitori, în care se intersectează vizibil aspecte specifice urbanității, cu o ruralitate relativ arhaică; Liviu Rebreanu sau Pripas-ul lui Liviu Rebreanu, sat devenit cartier rural al Năsăudului și Lechința – localitate mixtă, româno-maghiară-romă din arealul săsesc al Bistriței cu o tradiție viticolă bogată și câteva biserici gotice în stare de pre-colaps, în satele ce o compun. Pe parcursul rezidenței de documentare și scriere, autorii rezidenți au colaborat cu cei doi fotografi, câte unul pentru fiecare județ, pentru a completa documentarea bazată pe interviuri, observație participativă și discuții informale cu o săptămână de documentare fotografică pentru fiecare locație explorată, în vederea realizării unor fotografii din care să selecteze un număr de minim cinci pentru a ilustra textul final. În baza documentării realizate, autorii au redactat câte un text de minimum 15 pagini, încadrabile realismului etnografic, într-o manieră care să intersecteze cercetarea antropologică și jurnalistică, cu literatura și reportajul. Fiecare text a documentat în comunitățile gazdă o tematică diferită, aleasă de autorii invitați, facilitând cititorilor o mai bună cunoaștere și înțelegere a ruralului contemporan. Cele șase texte rezultate, împreună cu fotografiile aferente, au fost grupate într-un volum coordonat de Valer Simion Cosma – istoric și antropolog și Emanuel Modoc – critic și istoric literar, care au redactat și introducerea. Pentru o mai bună diseminare a rezultatelor rezidențelor, textele au fost publicate și separat, în publicații online sau print partenere (Scena9, Decât O Revistă, Echinox și Steaua).