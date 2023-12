Lansare de carte. Dedicații sau gânduri prețuitoare și pentru vecie

Motto: „Mulți au aflat cine sunt. Alții îmi știu faptele. Puțini, însă, îmi cunosc gândurile și sentimentele”.

Octavian GUȚU (n. 23 februarie 1946), profesor de limba și literatura română

Aproape de mijlocul lunii lui Undrea 2023, a ieșit de sup tipar cartea „Dedicații sau gânduri prețuitoare și pentru vecie”, scrisă de către profesorul șimleuan Octavian Guțu. Acesta este al treilea volum al său apărut în Colecția „Scriitori sălăjeni” a Editurii „Caiete Silvane” din Zalău, condusă de către domnul Daniel Săuca. Redactor al cărții este Alexandru-Bogdan Kürti, corectura aparține Oanei-Maria Barariu-Săvuș, culegerea textului lui Dorin Ciorba și Emanuil-Marius Hiriș, iar coperta și tehnoredactarea lui Major Lóránd de la „Color Print” Zalău.

Cartea are 286 de pagini, cu două părți: a întâia cu cinci capitole, iar a doua cu șase capitole. Pe cele două clapete se găsesc date despre autor și familia sa, despre activitatea profesională și extraprofesională a acestuia, precum și cele mai semnificative recunoașteri și recunoștințe despre el. Pe coperta a patra, sub fotografia-medalion a autorului, dascălul de citire și simțire românescă, Octavian Guțu, dorindu-i cititorului o lectură binefăcătoare și îmbucurătoare, spune: „Titlul cărții ˂Dedicații sau gânduri prețuitoare și pentru vecie˃ este unul personalizat. Acesta, adevărată ˂carte de identitate˃ a unei scrieri, are multiple semnificații. În primul rând, numele operei este unul polisemantic. În al doilea rând, fiecare termen component al titlului are semnificații esențiale. Astfel, dedicații, primul cuvânt, indică rezumativ sau sugestiv cuprinsul scriiturii. Sunt antologate principalele texte-dedicații pe care le-a însumat autorul din totalitatea celor din cărțile oferite. Confesiunile creatorului operei sunt de natură moral-intelectuală și nu fizică, deoarece ˂inteligența și sufletul sunt nivelurile superioare ale omenescului˃. Termenul-titlu este urmat de o metaforă revelatorie – ˂gânduri prețuitoare˃, ea sugerând că în dedicații, cititorul va cunoaște cugetări, idei, păreri de natură laudativă. Gândurile prețioase sunt izvorâte dintr-o gândire critică și pozitivă. Ele sunt o formă de a scoate în lumină valorile moral-intelectuale din chipul interior al omului; de asemenea, sunt generatoare de optimism pentru om. Ele sunt, deci tonice! Prin cartea mea, eu ofer o inedită culegere de gânduri alese ˂și pentru vecie˃, adică opinii despre aspectele moral-spirituale din semenii noștri, care nu sunt efemere, ci de lungă durată”.

În acest context, volumul este unul de excepție, chiar „o carte unicat”! Citind-o, rămâi fascinat… Este cea mai frumoasă și inedită poveste adevărată despre viață! Părerea mea… Profesorul Octavian Guțu și-a rânduit, ca un mare maestru, dedicațiile și gândurile prețuitoare. În partea întâia, pentru: marea și frumoasa familie a sa (despre norocul, bucuria și mândria de-a se fi născut în ea); foști colegi de la CN „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei; foști colegi de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj; prietenii lui; medicii care l-au tratat, salvându-i și prelungindu-i viața. În partea a doua se găsesc: manageri de succes în rezumatul narativ al CV-urilor acestora; cronici de întâmpinare din „Raftul cu carte” (publicate în ziarul „Magazin Sălăjean”); opinii dezvăluitoare de valori, realități și frumuseți; barometre de cultură generală (emisiunile-concurs de la televiziune); demitizarea scriitorilor prin anchete literare; un medalion aniversar și două interviuri. La majoritatea textelor tematice se află mottouri adecvate, cu rol rezumativ, punctând ideea/tematica respectivă, dar și viziuna autorului despre aceasta, cultivând gustul pentru frumos. Profesorul Octavian Guțu a scris această carte din cultul ce-l are pentru valoare și valori, pentru prietenie și prieteni, dar și pentru a ilustra frumusețea relațiilor interumane născute din respect și necondiționate, ori a vieții trăite cu rost, aducătoare de bucurii în lumea în care trăiești. Această carte nu este o „poveste”, ea este o imagine cât mai reală despre viață, cu dedicații și cugetări prețuitoare și pentru eternitate/veșnicie. Cine o citește are posibilitatea de a-l cunoaște mult mai bine pe autor, un dascăl important și merituos care știe să valorizeze fapte și, deopotrivă, oameni. Octavian Guțu, un profesor rațional/chibzuit și sentimental, este omul care-și asumă trecutul, cu bune și mai puțin bune, spunând cu onestitate și curaj adevărul-adevărat, despre orice și despre oricine. După cum se observă, n-am nominalizat persoanele care au primit dedicații sau gânduri personalizate. Ele sunt multe, foarte multe. Această oportunitate va fi pentru fiecare cititor o surpriză mai mult sau mai puțin plăcută, pe măsura valorii dedicațiilor sau gândurilor prețioase acordate/atribuite fiecăruia.

Cum am mai spus și scris, Octavian Guțu este și rămâne un veritabil dascăl, care și-a îndeplinit rostul pe pământul frumos al cititului și scrisului. Iar cartea a fost și rămâne cel mai bun prieten al său. În acest context, iată rondelul profesorului Octavian Guțu, actualizat: „Scrisul este a doua lui viață, / Limba română fiind prima… / Și-a pus în educație mintea și inima, / Fiind mereu în față. // Prin funcțiile avute / Și-a câștigat toată stima, / Având realizări multe! / Limba română fiind prima… // A lansat trei cărți pe piață, / Promovându-și gândurile prețuitoare în lume. / Familia ce poartă al său nume, / Este o formă socială măreață. / Scrisul este a doua lui viață!”.

Dragă Tavi, sincere felicitări! Și, deopotrivă, mulțumiri pentru dedicație! Numărându-ți, în continuare pașii prin minunata ta existență, îți urez tinerețe fără bătrânețe, iar viața să-ți dea mulți, mulți ani… BINEȚE! Multă sănătate și bucurii nenumărate, alături de onorata ta familie și de toți cei dragi ție! Sărbători binecuvântate! La mulți ani!

Prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

Publicist, Șimleu Silvaniei