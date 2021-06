La Muzeul Național al Satului, din București: expoziția ”Curierul timpului” de Flavius Lucăcel

La Șura Bancu de la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” din București va avea loc duminică, 27 iunie, începând cu ora ora 16, vernisajul expoziției “Curierul timpului” a pictorului și dramaturgului Flavius Lucăcel, originar din Sălaj. Evenimentul, organizat de Asociația “Cultură`n Șură” în parteneriat cu Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” București, Hassium.ro, Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și Ceramic Café, va fi prezentat de Ioana Olăhuț și Ion Bogdan Lefter. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 27 iunie – 18 iulie. La “Curierul timpului” vor putea fi admirate obiecte create de Clara Năprădean, Maria Suciu, Rozalia Cormoș, Gheorghe Sână și alți meșteri anonimi. “Acum, când întreaga clasă țărănească românească dispare pur și simplu, pe cale biologică, iar satul românesc este metamorfozat sub presiunea anamorfozatoare a extrem-contemporaneității, Flavius Lucăcel fixează, în tablourile lui fantastic nostalgice, această lume care a fost, dar… gata, nu mai este! Cu trăsături de pensulă sigure, grăbite, tablourile lui Lucăcel spun o poveste de dragoste față de această lume care a fost a noastră, și-acum se-nalță fără voia ei la cer”, a precizat scritoarea Marta Petreu cu privre la expoziția dramaturgului și pictorului Flavius Lucăcel. „Pe fereastră te poți uita la lume. Din casă. Pe fereastră te poți uita și în casă. Din lume. Proiectul lui Flavius Lucăcel ne propune o fereastră-oglindă. Dar și o fereastră-tablou. O oglindă dramatică, tristă și veselă, a unei lumi care nu mai există decât în casă. O lume care, de fapt, nu prea mai există decât în amintirile unor bătrâni, uitați de lume. Nici în Alunișul Sălajului atât de drag pictorului”, a precizat Daniel Săuca – managerul CCAJ Sălaj.

Despre autor

Flavius Lucăcel s-a născut în anul 1968, iar în prezent trăiește și lucrează în Cluj-Napoca. Selecția proiectelor sale expoziționale cuprinde: în anul 2020 – “Pe fereastră – Steaua” la Galeria Uniunii Scriitorilor Cluj-Napoca – solo show; în anul 2006 – “Români în România” la Galeriile “Ioan Sima” din Zalău; în anul 2006 – “Povestea vinului – Street Art” la Festivalul Zilele Romane din Zalău, solo show; în anul 2005 – Salonul anual Uniunea Artișilor Plastici (UAP) Galeria UAP Zalău; în anul 2005 – “Povestea vinului” la Festivalul Zilele Romane de la Zalău; în perioada 2004- 2005 – “Dulce gară” / Pictură, Instalație, Performance – Gara Jibou; în anul 2004 – Salonul anual UAP, Galeria UAP Zalău; în anul 2002 – Salonul anual UAP la Galeria UAP Zalău; în anul 2002 – “Autumn Gallery” – Philadelphia – SUA; în anul 2002 “Noduri și semne” la Galeria Consiliul Județean Baia Mare, solo show; în anul 2002 – “Noduri și semen” la Centrul de conservare a tradițiilor Zalău, solo show; în anul 2001 – “Borna” la Muzeul de Istorie și Artă Zalău; în anul 1999 – “Flavius Lucăcel” la Centrul de conservare a tradițiilor Zalău, solo show; în anul 1999 – Salonul anual UAP la Galeria UAP Zalău; în anul 1999 – “Flavius Lucăcel” la Galeria Consiliul Județean Baia Mare, solo show; în anul 1998 – “Ferestre” la Galeria de Artă “Kádár László” din Covasna, solo show și în anul 1998 – Salonul anual UAP la Galeria UAP Zalău. Printre volumele sale de teatru amintim: în anul 2018 – “Corporația” – Editura Paralela 45, București; în anul 2016 – “Singurătatea Pietrelor / Loneliness of Stones” – Editura Limes din Cluj-Napoca; în anul 2016 – “Nu te pune cu îngerii” – Editura Limes din Cluj-Napoca; în anul 2015 – “Ne packazz az angyalokkal” – Editura Holnap Varad din Oradea; în anul 2013 – “Ospiciul Local” – Editura Caiete Silvane – Zalău; în anul 2012 – “Vecinii / Memoria Holocaustului” – Editura EDU din Târgu-Mureș; în anul 2011 – “Trecătoarea Pisicii / The Cat’s Gore” – Editura Limes din Cluj-Napoca; în anul 2010 – “Tutungeria / Tobacconist’s” – Editura Limes din Cluj-Napoca; în anul 2009 – “Ceai de Fluturi / Butterfly Tea”, Editura Limes din Cluj-Napoca; în anul 2008 – “Marțianul Telemah” – Editura Eikon din Cluj-Napoca și în anul 2006 – “Trilogia Spațiului Închis” – Editura Eikon din Cluj-Napoca. Spectacole de teatru: în anul 2021 – “Singurătatea pietrelor”, spectacol lectură, coordonat de Arina Ioana Trif la Teatrul Radu Stanca din Sibiu; în anul 2020 – “Singurătatea pietrelor” în regia Norbert Boda, Teatru București; în anul 2019 – “Corporația” în regia Chris Nedeea la Teatrul Naţional Cluj-Napoca; în anul 2016 – “Nu te pune cu îngerii / Mioriţa Reloaded”, regia Chris Nedeea, Mario Dance Atelier, Teatrul Naţional Cluj-Napoca; în anul 2014 – “Fisura”, regia Victor Olăhuț Godot Café Teatru, București; în anul 2012 – “Fisura”, regia Victor Olăhuț, Euphoria Music Hall, Cluj-Napoca și în anul 2012 – “Scoici pe nisipul fierbinte / Hell’s Cabaret’‚ regia Sorin Misirianțu la Teatrul Național Cluj-Napoca.

Premii

Pictorul și dramaturgul Flavius Lucăcel a obținut premii: în anul 2019 – Premiul de Excelență “Vasile Alecsandri” la Festivalul literar “Vasile Alecsandri” Bacău; în anul 2016 – Premiul “Negoiţă Irimie”, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca; în anul 2014 – Premiul II la Concursul Național de Teatru “Mihail Sorbul” de la Botoșani; în anul 2012 – Premiul pentru belestristică-dramaturgie, Anul Editorial Clujean 2011, Ediția VI, Cluj-Napoca; în anul 2009 – Premiul “Radu Stanca / Cartea anului” la secțiunea Teatru / Teatrologie, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca; în anul 2008 – “Piesa anului”, Clubul Dramaturgilor din Bucureşti. De asemenea a fost nominalizat în anul 2017 la Premiile UNITER cu “Singurătatea pietrelor”, nominalizare pentru cea mai bună piesă a anului.