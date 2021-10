La Jibou, pictură despre care autorii spun că este nemărginită

Profesorul de pictură, Ionel Baltă, surprinde din nou prin creațiile sale artistice, unele fiind considerate exclusiviste. De data aceasta, sub coordonarea profesorului Ionel Baltă, un grup de elevi a realizat o pictură pe care autorii o consideră ca fiind cea mai mare din lume, dar nu prin dimensiunile sale, ci prin libertatea de a privi această lucrare.

„Acum, la Jibou, elevii Cercului de pictură de la Palatul Copiilor Zalău – Structura Jibou și elevii Liceului Teoretic <Ion Agârbiceanu> din localitate, lucrează de zor la cea mai mare pictură din lume. Prin intermediul acestei reprezentări picturale uriașe, ne-am străduit să reprezentăm gloria lui Dumnezeu revelată și oglindită prin imensitatea, vastitatea și grandoarea universului înstelat. Pictura noastră este unică și poate fi considerată nemărginită prin idee și percepția compoziției plastice deschise pe care am abordat-o, în care ochii și gândul privitorului este trimis în afara cadrului tabloului și condus către infinit, de aceea am ales ca temă <Universul> în care planetele, galaxiile, constelațiile, roiurile de stele și super-roiurile pictate ies din spațiul plastic și se continuă spre infinit, în universul fizic. Prin acest proiect interdisciplinar mi-am propus să le implementez elevilor dragostea pentru știință, religie, literatură și artă, pentru valoare și frumos. În cadrul cromoterapiei, am familiarizat elevii cu termeni precum: imponderabilitatea, gravitația și dilatarea timpului. Lucrarea noastră se intitulează în mod sugestiv <La Steaua> de Mihai Eminescu, poet care reușește magistral să transpună în versuri poetice mecanismul cosmic, legile fizicii și relativitatea, să se raporteze la timp și spațiu în concordanța cu infinitatea Universului” spune profesorul Baltă.

O altfel de artă

La rândul lor, elevii care participă la proiect se arată încântați de ideea realizării unei picturi care lasă frâu liber imaginației, gândului că este o pictură nemărginită. „Sunt foarte bucuroasă să particip la realizarea celei mai mari picturi din lume realizată de elevi. Alături de colegele mele și sub îndrumarea domnului profesor Ionel Baltă, pictăm universul infinit într-o compoziție deschisă, după poezia lui Eminescu, poezie în care poetul a îmbinat pe hârtie, într-un dans poetic atât de fascinant, mecanismul cosmic și cel al dragostei, subliniind valoarea existențială a omului în raport cu dimensiunea temporală”, spune Andrada Pășcuță, elevă în clasa a X-a B. Celia Bârsan, elevă în clasa a X-a B, este o altă elevă care participă la realizarea picturii și spune că „îmi place foarte mult arta, îmi place sa pictez, îmi place frumosul. E atractiv modul în care domnul profesor ne explică. Acum, noi pictăm o compoziție plastică reprezentând universul si ne folosim de contrastul cromatic clar /obscur”. „Ideea centrală a lucrării noastre se axează pe imensitatea spațiului infinit al universului și pe mecanismul cosmic care se armonizează cu universul eminescian”, a adăugat Kajanto Andrada, elevă în clasa a-X-a C.